Mira el yate en el que Messi pasa vacaciones

Lionel Messi está de vacaciones en Ibiza, España luego de haber jugado en la Copa América. Pero sus vacaciones no son como las de cualquier mortal: el astro del fútbol descansa en un yate Seven C, con capacidad para 10 personas con las comodidades de un hotel cinco estrellas.



El barco tiene 28 metros de largo, cuenta con cuatro habitaciones y está equipado con todo lo necesario para pasar una vacación espectacular: dos kayaks, una moto de agua y una tabla de paddle board (surf de remo), según el diario argentino Clarín. El precio del alquiler semanal es de 44 mil euros durante esta época del año, verano en Europa.



Mira las fotos del barco en el que Messi descansa con junto a su familia mientras navega por las aguas del Mar Mediterráneo.