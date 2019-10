Identifican al autor de la explosión en Turquía

Un joven estudiante de 20 años fue identificado como el autor del atentado que causó la muerte de 32 personas el lunes 20 de julio en la ciudad turca de Suruç. Las autoridades sospechan que viajó al país vecino para prestar ayuda al Estado Islámico el año pasado.



Seyh Abdurrahman Alagöz sería el nombre del supuesto responsable de hacer explotar una bomba en un centro cultural. La ciudad de Suruç es fronteriza con Kobane (Siria) la cual es conocida por ser una región de kurdos que luchan contra el Estado Islámico.



"Era un miembro activo en un grupo relacionado con Siria que apoya a Estado Islámico. Sabemos que fue a Siria ilegalmente", dijo un oficial turco, bajo condición de anonimato.



La madre del joven, Semüre Alagöz, relató que sus dos hijos varones viajaron hace seis meses pero no le habían dicho dónde estaban ni qué tipo de actividad estaban realizando. "Sólo me dijeron "no te preocupes por nosotros, estamos bien"", contó la madre al diario local Radikal.



La explosión



El atentado sucedió al mediodía del pasado lunes en un centro cultural de Suruc. En aquel momento, un grupo político daba una conferencia de prensa acerca de la reconstrucción de la ciudad siria de Kobane (que a finales de enero fue liberada del dominio del Estado Islámico por combatientes kurdos).