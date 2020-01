A las 9:00 reinician conteo de votos en la ‘U’

Los miembros de la Corte Electoral Permanente (CEP) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno reiniciarán la tarea del conteo de votos a las 9:00, pues quieren tener listo los datos finales para las 17:00 aunque todo depende de las actas de provincias que esperan que lleguen a lo largo del día.



El presidente de la CEP, Róger Guzmán, dijo que no puede adelantar resultados hasta no tener los datos oficiales, aunque a las 11:00 mostrará algo del avance para que vean los medios de que se está trabajando con transparencia y rapidez.



“Nos retrasan las actas de algunas provincias, pero buscaremos que se apuren pues debemos ver si habrá balotaje, el cual será el 20 de septiembre”, dijo Guzmán.



La autoridad resaltó la tranquilidad de los comicios y, sobre todo, la presencia de la Policía y el Ministerio Público que vigilaron que no sean destrozados los bienes del Estado.



Algunos representantes de instituciones que actuaron como veedores, como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y de las Juntas Vecinales, resaltaron que hubo fiesta democrática, esperando que el proceso no se vea empañado en el conteo de votos.



Sin embargo, el candidato de Cambio Real, Miguel Cadima, insistió en varios medios que hay un complot para favorecer a un candidato, por ello es que han comenzado a anular actas por la falta de firma de los delegados del frente cuestionado.

Otro gráfico de resultados parciales del voto docente, donde gana Unidos por la ‘U’, de Saúl Rosas