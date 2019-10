Autoridades cruceñas esperan resultados efectivos del gabinete

La gobernadora cruceña Ruth Lozada y el presidente de Comité Pro Santa Cruz, Fernando Castedo, manifestaron que esperan resultados efectivos de los nuevos ministros que fueron posesionados este viernes.



De las 21 autoridades posesionadas, 13 son nuevos y 8 fueron ratificados en el cargo por el presidente Evo Morales.



"Muchos cambios y esperemos que sea para derrotar la inseguridad ciudadana, mejorar la calidad de la salud en los hospitales y mejorar la justicia", manifestó Lozada en una entrevista en el canal Red Uno.



La primera autoridad del departamento manifestó su desacuerdo con introducir cambios en la justicia mediante un referéndum.



"En ningún caso se puede mejorar la justicia llamando a un referéndum sino que la justicia imparta justicia de acuerdo a códigos y leyes", indicó.



El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Castedo, consideró que el nuevo gabinete es menos técnico y más político por lo que cree que no está a la altura de los tiempos difíciles que se vienen por la caída del precio de petróleo.



"Creo que es un gabinete bastante político para los momentos tan difíciles que va a vivir el país, pero por sus obras los vamos a conocer. No podemos calificar si todavía no ingresaron, hay algunos que están repitiendo y ojalá cambien de discurso", manifestó Castedo.



El presidente cívico desafió al nuevo ministro de Autonomías, Hugo Siles, a trabajar por amor a su tierra y dejar de lado el tinte político.



Pacto Fiscal



El nuevo ministro de Autonomías, Hugo Siles, afirmó que aún no se puede concretar el pacto fiscal porque está sujeto a que las alcaldías de todo el país tengan aprobados sus estatutos autonómicos.



"Santa Cruz no tiene aún sus estatutos autonómicos y hay muchos departamentos que las tienen en trámite. Es importante culminar ese proceso para que la descentralización fiscal, la autonomía efectiva sea una realidad", dijo