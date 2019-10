Defensoría acompañará las inscripciones escolares

Funcionarios de la Defensoría del Pueblo realizarán el seguimiento al proceso de inscripciones escolares que iniciará el próximo lunes 19 de enero en todo el país, según afirmó el representante de esa instancia, Rolando Villena.



El objetivo de la diposición, según señala información de esta institución, es "vigilar y prevenir cualquier tipo de discriminación o acciones contra estudiantes o padres de familia que afecten el ejercicio de su derecho a la educación".



“En años anteriores durante las inscripciones se han presentado casos de discriminación o se ha impedido la inscripción de niñas y niños por origen, apellidos o porque han reprobado el año, pero también por situaciones ajenas a los propios estudiantes como embarazos, porque sus padres no están casados o son divorciados en incluso por la religión que profesan; todo esto es discriminación y no está permitido por la Ley”, señaló Villena.



Además adelantó que se garantizará que niños y niñas con capacidades diferentes puedan acceder a educación. "Tienen derecho a recibir educación en las mismas condiciones que los demás, por lo que no aceptar su registro es también discriminatorio”, agregó.



La Defensoría habilitará un espacio para recibir denuncias y quejas de padres y madres que enfrenten algún tipo de rechazo o discriminación al momento de matricular a sus hijas e hijos e iniciarán una investigación para restituir el derecho vulnerado.