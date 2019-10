ONU elige a Bolivia para cita sobre gestión pública

El presidente Evo Morales informó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) definieron que Bolivia funja como sede de la Conferencia de Gestión Pública con Transparencia.



La autoridad explicó que se espera el arribo de más de 400 asistentes de diferentes países. La cita será entre el 16 y 17 de marzo en Cochabamba y se busca debatir sobre liderazgo ético, profesionalismo y cultura de integridad; coordinación e interacción; y compromiso ciudadano.



En septiembre de la gestión pasada la ONU aprobó, de forma unánime, una resolución que reconoce en todo el mundo la vigencia de los principios Ama Sua (no seas ladrón), Ama Llulla (no seas mentiroso) y Ama Quella (no seas flojo).



Morales señaló que la conferencia está relacionada con ese logro para el país, donde además se propuso una cita regional sobre la transparencia en la gestión pública. Llegarán al país representantes de países de la Celac, de África y de Asia.



"Bolivia tiene aval no solo de Naciones Unidas sino de sectores sociales, superamos los problemas y Bolivia tiene la capacidad de llevar adelante este tipo de eventos. Con seguridad acá se va a debatir la burocracia que tenemos como Estado", dijo el mandatario.



Agregó que algunos funcionarios públicos "no piden, pero insinúan. Chantajean y siento que Bolivia siempre estará en la mira y por eso es una gran oportunidad para compartir nuestras experiencias. Es algo inédito". Pidió que "ciertos sectores" no busquen empañar el evento.