La ex de Nisman recibió una foto del fiscal con una marca en la cabeza

La ex pareja del fallecido Alberto Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, declaró ante la justicia haber visto la foto del fiscal, poco antes que apareciera muerto, con un punto en su cabeza, que según ella, simulaba un impacto de bala.



La jueza recibió, además, una copia de la tapa de la revista Noticas que le fue enviada vía WhatsApp.



Según publicó el sitio de noticias argentino Infobae, la ex de Nisman desestimó en un primer momento la amenaza, pero ante la aparición sin vida del fiscal pasó a considerarlo como algo relevante.



"No sé si guarda relación con los hechos que aquí se denunciaron y con aquellos que se investigan en la Fiscalía de (Viviana) Fein y el juzgado de Fabiana Palmaghini con motivo del fallecimiento de Nisman", dijo Arroyo Salgado.



Juez de DD.HH. investigará a Cristina



Por su parte, el juez Daniel Rafecas, experto en el Holocausto, tomará la causa del supuesto encubrimiento de la presidenta Cristina Fernández a terroristas iraníes por un atentado antijudío en 1994, denuncia elevada por Nisman.



La decisión fue tomada por la Cámara Federal para saldar la discusión jurídica entre Rafecas y otros dos jueces sobre quién de ellos debía ocuparse del expediente, informó el oficial Centro de Información Judicial (CIJ).



Cuatro días antes de aparecer muerto en su apartamento con un disparo en la cabeza, en oscuras circunstancias, Nisman acusó a la mandataria de proteger a los iraníes.



El expresidente iraní Ali Rafsanjani es uno de los sospechosos del ataque a la mutual judeo-argentina AMIA, con un saldo de 85 muertos y 300 heridos.



Argentinos se debaten entre dos hipótesis



El caso divide al país entre quienes piensan que Nisman fue una víctima del Gobierno argentino y los que denuncian un complot internacional para desacreditar a la viuda de Néstor Kirchner impulsado por poderosos exagentes de los servicios de inteligencia expulsados de sus puestos el 17 de diciembre pasado.



Rafecas juzgó a militares de la dictadura (1976-83) por delitos de lesa humanidad y por sus estudios sobre la Shoá que perpetraron los nazis, recibió los premios Derechos Humanos de la Fundación B"nai B"rith, Moisés 2011 de la Sociedad Hebraica Argentina y Gilbert Lewi de la Fundación Museo del Holocausto de Buenos Aires.