Sobre los homosexuales, Evo dice ser conservador

El presidente Evo Morales, durante una entrevista con la cadena televisiva Gigavisión, respondió a una pregunta sobre su criterio de las reacciones que generó la Ley de Identidad de Género.



Sentenció que “es medio conservador” y que no entiende “¿cómo entre hombres?, ¿entre mujeres?”, pero aseguró que “son seres humanos y deber ser reconocidos”.



Hoy se celebra el día internacional del Orgullo Gay. EL DEBER presenta mañana en su edición digital y de papel un debate sobre la ley, con la participación de Tamara Núñez del Prado, Defensora del Pueblo Adjunta; Cecilia Urquieta, Directora general de Desarrollo Constitucional del Ministerio de Justicia y gestora de la norma; Claudia Acosta, vocera de Voces Católicas y abogada de profesión y Dorian Badani, pastor evangélico y líder de la Iglesia Life Center.



Cuando el entrevistador le consultó a Evo Morales cómo veía las reacciones de apoyo y rechazo que cosechó la Ley de Identidad de Género, el Presidente respondió: “Acudimos al último mensaje del hermano Papa, dijo que la Iglesia Católica debe pedir perdón a los homosexuales, a los pobres, y ahí está diciendo que su Iglesia fue instrumento del capitalismo. Cuando vino a Bolivia pidió perdón al movimiento indígena”.



Sin embargo, luego continuó que “también quiero ser muy sincero, yo soy medio conservador. No entiendo, perdón la expresión y que me disculpen los hermanos, ¿cómo entre hombres?, ¿cómo entre mujeres?, pero no por eso dejan de ser seres humanos, eso es una realidad. Eso reconocemos, serán pocos, serán muchos, no sé qué porcentaje alcanzan, hay que reconocerlos”, aseguró.



Señaló que “no son todos, yo estuve conversando con iglesias, la hermana viene a orar ahora con Evo, algunos padres de la Iglesia Católica, aquí a esta sala vinieron hermanos evangélicos, autoridades, y me preguntan si podemos orar, y lo hacemos. Pero algunos hermanos obispos tienen algún complejo, pero tampoco son disciplinados. Si es una estructura de la Iglesia Católica, respeten los mensajes del Papa Francisco cuando dice que Dios quiere igual a todos, estén como estén, es suficiente entender eso”.