Revista impresa con sangre con VIH pide luchar contra los miedos

Una revista austríaca ha impreso su última edición usando sangre de tres personas seropositivas como un acto simbólico para luchar contra "miedos irracionales" y el "estigma" social que todavía conlleva el virus que causa el sida.



La revista "Vangardist" ha lanzado este mes una edición limitada de 3.000 ejemplares creados con tinta mezclada con 150 mililitros de sangre donada por tres portadores de VIH.



Cada ejemplar de esta revista, dedicada a "hombres progresistas, curiosos y abiertos de mente", lleva textos en inglés y alemán, y se vende a 50 euros. El dinero recaudado con la venta de este número especial se destinará a proyectos benéficos para afectados por el virus.



Para el lector, la revista es totalmente segura y no existe ningún riesgo de contagio. "Queríamos enviar un mensaje contra el estigma porque después de 30 años de investigación, la medicación es ahora muy buena, pero el estigma aún es una losa para la gente que sufre el virus", explica Julian Wiehl, fundador y director de Vangardist.



"De forma increíble existe todavía ese estigma, y se puede ver en ciertos comentarios a nuestra campaña", agrega.



"Algunos piensan que se pueden infectar con esta revista, nos han llamado asesinos, como si quisiéramos matar a alguien. Eso solo lo puede decir alguien que piensa que esto es peligroso", lamenta.



Desde hace mucho tiempo se sabe que el VIH muere con rapidez fuera del cuerpo y sólo puede transmitirse por contacto directo con fluidos corporales, principalmente en la sangre y el semen.



Además, para garantizar la plena seguridad para los lectores, los responsables de la revista han recibido ayuda médica y científica de las universidades de Harvard (EEUU) y de Innsbruck (Austria).



Los investigadores de Innsbruck esterilizaron la sangre y volvieron a analizarla después sin encontrar rastros de patógenos.



La cantidad de sangre empleada es más bien simbólica, y según explica el director, la medida empleada se corresponde a una unidad de sangre por cada 28 de tinta.



"Hemos utilizado muy poca sangre. El color rojo que uno ve en la revista no es por la sangre. Es por la tinta que utilizamos, pero hemos mezclado la sangre con la tinta roja", asegura.



Wiehl confía en que esta campaña sirva para luchar contra los prejuicios que sufren las personas que son VIH positivo y que lleva a muchos a aislarse socialmente y sufrir depresiones.



El lema de esta edición es "Héroes del VIH" y la revista se presenta dentro de un envoltorio transparente con un precinto.



"Romper el precinto de la revista es una forma de romper el estigma, y si la tienes en la mano y hablas de ello, eres parte de la solución", asegura.



¿Y quiénes son esos héroes a los que se refiere la revista en esta edición? "Héroe es la persona que se enfrenta con sus miedos y los supera.