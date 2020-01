Mira cómo despeinaron a Donald Trump en TV

Terminó revuelto. El famoso cabello de Donald Trump fue víctima de una divertida travesura de Jimmy Fallon: totalmente revuelto y despeinado. Esto luego que el presentador de televisión le pidió permiso para "hacer algo tonto con él" antes que se convierta en presidente.



?"No estoy a gusto con lo que dices", respondió Trump luego que Fallon sugirió estropear el peinado del candidato republicano a la Casa Blanca.



Sin embargo, la insistencia del público de "The Tonight Show" y del mismo Fallon dijo: "La respuesta es sí, pero... espero que la gente de New Hampshire... entienda"; tras la entrevista se dirigiría a ese lugar.



"The Tonight Show" cerró el programa del jueves con un despeinado Donald Trump. El magnate neoyorquino es conocido por ser una persona sensible con su cabello, pese a eso sonrió en todo momento mientras Fallon le revolvía el cabello.



Durante la entrevista, Trump repitió que desea que no haya moderador en los debates. Dijo que la carrera por la presidencia de Estados Unidos fue "divertida, sorprendente. Ha sido un honor para mí".



Precisó que quiere llegar a la presidencia para ayudar a la gente que pasa por muchos problemas, una decisión que tomó hace cuatro años. Pero de no ser elegido le gustaría ser presentador de "The Tonight Show".



Destacó que no conoce a Vladimir Putín. "No entiendo porque me asocian a él", precisó. Además comentó que se siente fuerte, esto en relación a la reciente enfermedad de Hillary Clinton.



Sobre las encuestas, dijo que no menciona en las que va perdiendo. "Si estoy perdiendo o lo aíslo o no lo menciono", respondió sobre el tema.