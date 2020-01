Asentamientos y falta de sanción destruyen el cordón ecológico

La falta de coordinación entre municipios e instituciones, de planes integrales y la necesidad de normativas claras dejan vulnerable de avasallamientos y abren la posibilidad de que se siga afectando el cordón ecológico, que ha perdido parte de su masa arbórea. Esto fue resaltado por los invitados al debate que organizó ayer EL DEBER sobre este tema. Imágenes aéreas captadas por el Diario Mayor ayer muestran asentamientos cada vez más cerca del río.

A la cita acudieron la secretaria de Planificación del municipio cruceño, Sandra Velarde; la secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación, Cinthia Asín; el presidente del Colegio de Arquitectos, Mario Aguilera; el presidente de la Sociedad de Ingenieros, Luis Fernando Balcázar; la representante de la Plataforma por el Medioambiente y la Vida, Sandra Quiroga; y el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Henrry Cabrera.

El Concejo Municipal también fue invitado a este evento, pero enviaron una carta firmada por la presidenta Angélica Sosa y el secretario del órgano deliberante, Romel Pórcel, donde justifican su inasistencia porque tenían una sesión ordinaria. Hicieron conocer que el 3 de mayo habrá un foro para tratar temas referidos al proyecto de movilidad urbana y de mercados.

Durante el debate, la representante de la Plataforma por el Medioambiente y la Vida hizo notar que existen leyes que protegen el cordón ecológico, entre ellas la del Parque Ecológico Metropolitano Piraí, pero la falta de un trabajo mancomunado lo ponen en riesgo. “Hay seis normativas que protegen el cordón, pero lamentablemente no se cumplen”, expresó Quiroga, que también ve necesaria una actualización del plan de manejo, acorde a las necesidades.

Quiroga cree que la falta de coordinación entre municipios no permite una fiscalización adecuada no solo sobre este gran pulmón verde, sino también sobre otras actividades ligadas al río Piraí. “Qué pasa con los áridos, por ejemplo, un extractor que tiene fuentes de extracción en El Torno, en La Guardia y en Santa Cruz de la Sierra tiene que hacer tres documentos ambientales diferentes, porque hay normativas distintas en cada municipio para una misma actividad”, dijo.

La secretaria de Planificación del municipio, hizo notar que los candados que ponen algunas normas como la resolución de la ABT que inmoviliza el cordón ecológico, impiden algunas intervenciones amigables con el ecosistema, como fue el caso del proyecto de mejoramiento de las cabañas del río Piraí, que no se logró ejecutar porque no se consiguió la autorización respectiva.

En su intervención, la secretaria de Medioambiente de la Gobernación reconoció que hay ciertos aspectos sociales que son difíciles de controlar, como el avasallamiento, que muchas veces es tomado como un asunto de necesidad social.



“Por eso recalcó que es fundamental el trabajo coordinado. Sigo pensando que las alcaldías, la Gobernación y las otras instituciones no van a poder realizar las competencias que le son encargadas, si lo hacen cada una por su lado. Por ejemplo, por más que yo sancione a alguien, poniéndole una multa o mandándolo a la Fiscalía, ¿acaso el fiscal mete a alguien preso por delitos ambientales?”, se preguntó Asín.



El titular del Colegio de Arquitectos coincide en que es necesario un trabajo mancomunado, agregando que esa institución ha promovido escenarios para que los municipios puedan trabajar en este aspecto, entre ellos tres encuentros, con participación de las alcaldías de la región metropolitana: uno para compartir experiencias sobre coordinación y planificación, otro sobre las realidades de los otros municipios y otro para hablar del río Piraí.

Desforestación



El presidente de la Brigada reconoció que una de las debilidades ha sido la falta de un manejo integral del cordón, que ha dado lugar a la deforestación y a las construcciones ilegales. “Hay las leyes 2122 y 2913 que lo protegen, pero falta coordinación entre instituciones”, apuntó Cabrera.



Sobre este punto, el presidente de la Sociedad de Ingenieros puntualizó que la desforestación en la cuenca alta trae sedimentación a la media y baja, lo que puede provocar inundaciones en la ciudad.

Con respecto a los puentes para conectar otros municipios con la ciudad, indicó que se deben utilizar las áreas ya desforestadas, siempre sobre la base de una necesidad pública.