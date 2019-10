Consideran irrisoria idea de construir una muralla

El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, calificó de "irrisoria" la propuesta que realizó el fiscal argentino José Luis Bruno, sobre construir un muro para impedir el incremento del narcotráfico en la zona fronteriza entre ambos países.



"A mi me parece que eso es irrisorio, con mucho respeto para quien lo propone, eso es irrisorio. El tema de la droga, ustedes saben, la comunidad internacional ha establecido una responsabilidad compartida porque funciona según mercados ilegales de oferta, de demanda, de producción, de tránsito", sostuvo la autoridad ante la consulta de EL DEBER.



La idea, planteada por el funcionario del Juzgado Federal de Orán, una ciudad argentina fronteriza con Bolivia, ubicada en la provincia de Salta, generó polémica en el país, debido a que con la drástica medida no se podría enfrentar el ilícito.



"Si se tratara de construir murallas, entonces tendríamos que construir murallas con todos los países para evitar a los productores, comercializadores, productores y entonces ese es un tema muy irrisorio, no es una buena respuesta", argumentó Romero.



La declaración del fiscal argentino, realizada dentro de un reportaje de "El País", causo una contundente reacción de la Procuradora General de Argentina, Alejandra Gils, que las calificó como un atentado a la relación bilateral entre ambos países.



"Me enteré cuando venía de viaje. Repudio absolutamente ese comentario y como Procuradora General de la Nación argentina no puedo más que repudiar un comentario tan nefasto y no puedo entender una expresión así ante la excelente relación que tenemos con Bolivia", aseveró en Santa Cruz.



