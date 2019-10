Servando y Florentino fusionan poesía y bolero

El dúo venezolano Servando y Florentino combinará en su próximo disco "la poesía" de los boleros con letras y sonidos hechos para llegar a la audiencia contemporánea.



Servando afirmó que el lenguaje original del bolero se caracteriza por unas metáforas y una poesía con las que está "desligado" el público de hoy, que "habla de una manera más directa".



En su nuevo disco, el cantante manifestó que quieren "combinar la poesía de antaño con la forma de decir las cosas ahora", y agregó que es interesante experimentar con un género presente en "el principio de la música".



"Es un sonido bastante olvidado que ha sido la base de todos los géneros: del bolero nació la bachata, la salsa... queremos ponerle sonidos nuevos y ver qué pasa", subrayó.



El primer sencillo del trabajo que lanzarán en verano es Mal de amor, una versión en bachata junto a la dominicana Sharlene Taule de una balada pop que grabaron para su disco "Muchacho solitario", en 1999.



Con una carrera musical que cumple ya 20 años, los hermanos han sido "bastante promiscuos con la música" y nunca han decidido limitarse a un género concreto para mantener su capacidad de "inventar", dijo Servando.



La salsa, no obstante, es parte de su "historia" y en el nuevo trabajo, que todavía no tiene nombre, incluirán un tema de este género grabado en colaboración con un artista cuyo nombre no quieren revelar para no arruinar la "sorpresa".



Servando aseguró que el dúo intenta "hacer cosas nuevas" sin seguir modas, y admitió que le gustaría dejar una huella en la música y crear "una nueva forma de comunicarla".



Agregó que, tras cuatro años de viajes a China, el dúo ha patentado un dispositivo similar a un casete con entrada para auriculares con el que esperan facilitar el consumo de música en países latinoamericanos, donde el acceso a internet no es masivo.



"El CD se raya, se rompe, tienes que ir al coche o la computadora... Yo cuando compro música quisiera escucharla inmediatamente, queremos hacer algo nuevo y proponerlo a otros artistas para que lo hagan", señaló el cantante.