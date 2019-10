León se declara en huelga frente a otra aprehensión

Cumple 14 días en celdas judiciales y ahora afronta una nueva orden de aprehensión. El abogado Eduardo León es requerido por la comisión de fiscales, dentro del proceso iniciado por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y conducta antieconómica.



La disposición del Ministerio Público está enmarcada dentro de la nueva imputación, tras la denuncia del Ministerio de Defensa y la querella interpuesta por el Ministerio de Transparencia. El jurista está a la espera de salir con detención domiciliaria, dispuesta por otro proceso.



"La forma en la que he sido tratado, la manera en la que estoy, he tenido una nueva aprehensión, un acto ceñudo del Gobierno, en este momento me estoy declarando en huelga de hambre y reclamando a que la comunidad internacional que pueda resguardar los derechos constitucionales de una persona", dijo León en un video difundido por las redes sociales.



Agrega que "la democracia no existe, estamos en un estado totalitario y en realidad estamos sumidos en un estado de vergüenza". La grabación fue realizada dentro de una celda en la que permanece desde hace 14 días, tras ser acusado por trata y tráfico.



El abogado debería cumplir con una detención domiciliaria con derecho a trabajo, como parte de una decisión de una juez de la ciudad de El Alto en la causa abierta por el hijo de Gabriela Zapata y Evo Morales. Sin embargo, la falta de un custodio impide que pueda salir de celdas.



Esta mañana, al momento de ir a declarar en el proceso por la presunta falsedad de la libreta de servicio militar, se desvaneció. Su familia señala que padece una gastritis aguda y necesita atención médica urgente y también medicación.