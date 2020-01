De actriz de María la del Barrio a taxista de Uber

La actriz mexicana Alejandra Procuna, conocida por su participación en la telenovela María la del Barrio, tiene que ganarse la vida de otra forma luego de ser despedida de Televisa.

Según la revista TV Notas, ella tuvo que encontrar una nueva fuente de ingresos tras perder la exclusividad en la compañía mexicana, tal como ocurrió con otras artistas el año pasado.

"Estoy ya sin exclusividad en Televisa, con todos estos cambios que hay, buscando nuevas televisoras, ya estamos abiertos, el poder trabajar donde queramos pero no tengo idea, porque fueron 25 años aquí”, contó la actriz a la revista.

Para saber

María la del Barrio es una telenovela mexicana producida por Televisa. ​Está basada en Los ricos también lloran, de 1979. Alejandra Procuna interpretó a Brenda Ramos del Real.

Luego de hacer de villana en varias producciones televisivas, Alejandra Procuna sostuvo que ahora es taxista y invirtió su dinero en comprar varios autos para trabajar con Uber.

"Ya sin trabajo, pensé en comprar estos coches para Uber, me pareció una buena idea y los pongo a manejar, lo que nunca pensé es que los iba a manejar yo. De repente me encantó la experiencia, y me salgo cuando no llega el chofer, me da mucha tranquilidad saber que puede entrar un dinero semanal" detalló.

Para Alejandra no ha sido difícil asumir esta nueva experiencia laboral, muchos pasajeros la reconocen y hasta le piden selfies, sin embargo ella espera regresar a los sets de televisión.