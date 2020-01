Reino Unido busca volver a la normalidad, pero sigue alerta

Salman Abedi, de 22 años, fue identificado como el autor del atentado suicida en Mánchester tras el concierto de Ariana Grande, que causó al menos 22 muertos y activó la alerta máxima en el Reino Unido. El ataque, el segundo más letal en los últimos años, provocó la condena internacional y temor en Europa, donde en los últimos años ocurrieron varios atentado reivindicados por el Estado Islámico (EI), en represalia por la intervención de la coalición internacional en Siria.

Pese a la gravedad del atentado “la gente continúa su vida con normalidad… uno siempre está atento (a las amenazas). En algunos países las amenazas son los terremotos y aquí son los atentados terroristas”, dijo la boliviana Claudia Turbet-Delof, en contacto telefónico con EL DEBER, a fin de relativizar el peligro al que está expuesta en Londres, donde vive desde hace 14 años.

Esta psicoanalista no oculta su temor por lo ocurrido y expresó que vivir en el Reino Unido es como estar en la mira de los autores de atentados. Pero, sobre la autoría del ataque, atribuida a un islamista, considera que se debe tener cuidado a la hora de señalar a un grupo como los musulmanes para evitar estigmatizarlos.

Sobre todo cuando se aproximan las elecciones legislativas en el Reino Unido y tras el brexit, existe una tendencia a excluir a los inmigrantes y señalarlos como la causa de los problemas de los británicos. “Antes de formar un criterio tienes que pensar que no necesariamente es un grupo. Yo no quisiera que el mundo entero tenga odio hacia los musulmanes…”, expresó. Claudia estima que 300.000 inmigrantes al año ingresan al Reino Unido y el Gobierno quiere bajar a 10.000. “Hay una campaña de desprestigio, no estoy segura, pero mucha gente lo está diciendo y no me sorprendería”, opinó.

Máxima seguridad

La primera ministra británica, Theresa May, confirmó que el Reino Unido elevó su nivel de alerta a "crítico", el máximo en una escala de cinco, y desplegará al Ejército para colaborar en tareas de seguridad para prevenir a la población de nuevas agresiones terroristas.

El mayor nivel de alerta significa que un ataque se puede producir de manera "inminente", por lo que miembros de las Fuerzas Armadas patrullarán junto con la Policía en algunas zonas, informó May en una comparecencia en su residencia de Downing Street.

Tras una reunión con el comité de emergencias Cobra, en el que participa la cúpula de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, May alertó de que Abedi pudo contar con una red de apoyo.

Hijo de refugiados

El jefe de la policía de Mánchester, Ian Hopkins, afirmó que las fuerzas de seguridad buscan ahora determinar si Abedi actuó en solitario o contó con una red de apoyos. Abedi nació en Mánchester, en una familia de origen libio y tenía al menos dos hermanos, también británicos.

El núcleo familiar vive en diversos domicilios en el barrio de Fallowfield, en el sur de Mánchester, donde la Policía realizó ayer un registro, informó el diario británico BBC.



Vecinos del inmueble donde se produjo esa inspección describieron a la cadena británica que la familia ondeaba banderas libias en ciertas ocasiones. El único arresto en relación con el ataque es un joven de 23 años detenido en las inmediaciones de un supermercado en el suroeste de Mánchester. Hopkins confirmó que se han registrado dos domicilios en el área de Mánchester y en uno de ellos se llevó a cabo una explosión controlada para poder acceder a la vivienda.

Condena internacional

Líderes e instituciones de todo el mundo condenaron el "bárbaro" y "cobarde" atentado terrorista del lunes en Mánchester, principalmente, contra niños y adolescentes.

De norte a sur toda, América condenó el atentado. Chile fue uno de los primeros países en reaccionar. Un comunicado de la Cancillería acercó la "solidaridad" del país austral hacia las víctimas y rechazó "el terrorismo en cualquiera de sus formas".



Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo estar "desolado" y que seguirá, junto a sus aliados, luchando contra "el terrorismo en sus muchas formas".



Paraguay, México, Argentina, Uruguay y Bolivia también condenaron el atentado.

El papa Francisco manifestó sentirse profundamente entristecido al conocer las heridas y las trágicas pérdidas de vida causadas por el bárbaro ataque en Manchester", según un telegrama enviado por el secretario de Estado, Pietro Parolin, en nombre del pontífice.



Desde Jerusalén el presidente estadounidense, Donald Trump, telefoneó a la primera ministra británica, Theresa May, para ofrecerle ayuda en la investigación del atentado de Manchester, que tachó de "sin sentido y depravado".

Enérgica reacción tuvo también el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien calificó el ataque de "cínico e inhumano". "Confiamos en que sus organizadores no eludirán el castigo que merecen", escribió el jefe del Kremlin a Theresa May.

Sobrevivieron para contarlo

Algunos lograron salvarse de morir gracias al fanatismo que tienen por la artista estadounidense. Tal es el caso de las británicas Elisse Wylde y Bethany Keeling, dos amigas de 19 y 21 años que habían venido de Brighouse, en el Yorkshire occidental, según publicó El País.

“Antes de la última canción, le dije a Bethany que nos marcháramos, para evitar las multitudes, pero ella se negó. Teníamos que irnos por esa salida (donde ocurrió la explosión), así que si llegábamos a irnos cuando yo dije, nos habría pillado de lleno”, asegura Elisse, en su testimonio tras el atentado que enlutó el país.