Los socios de la ex Mutual La Paz exigen sanciones

A dos meses de que los activos pasen al Banco Mercantil Santa Cruz, los socios de la exMutual La Paz (Entidad Financiera de Vivienda, EFV), que fue intervenida después de un proceso de regularización por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), exigieron identificar a los responsables por la intervención y posterior desaparición de la entidad.



“Hemos solicitado información sobre el proceso de intervención y no tenemos respuesta. Para la intervención tenía que haber una resolución administrativa y un acto motivado donde se debía establecer responsabilidades penales en contra de las personas culpables de la intervención. No tenemos esa información hasta ahora”, dijo Jorge Gómez, asesor legal de los socios.



Aclaró que en la resolución, la ASFI establece criterios de delitos, por lo que este sector planteará el inicio de procesos, al margen de lo que hiciera legalmente la ASFI.



“En caso de que no haya responsables identificados, podríamos encontrar vicios de nulidad respecto a la resolución administrativa que permitió la intervención”, añadió.



Marco Córdoba, asociado y abogado de la Asociación, lamentó que a dos meses, no se tenga responsables y que la directora de la ASFI, Yvette Espinoza haya negado una reunión con ellos, ya que habían perdido la calidad de asociados cuando se cerró la exMutual.



Entre tanto, los socios también exigen que la autoridad competente los deje abrir una nueva EFV al servicio de la población, con los socios de la exMutual y con los mismos funcionarios que ahora quedaron sin fuentes laborales, para precautelar el patrimonio de la institución.



“Estamos en defensa de los bienes inmuebles que tiene la institución. Queremos precautelar su venta porque los socios y los exempleados queremos reabrir la institución. Tenemos los empleados que tiene el conocimiento y pueden tener nuevamente el trabajo”, Marlene Pericón, socia de la Mutual y dirigente de la Asociación de Asociados de la EFV La Paz, que aglutina a una mil personas.



Según el sector, existen edificios, parqueos, terrenos, bienes adjudicados, entre otros, como patrimonio de la EFV La Paz, que los socios quieren recuperar. Córdoba dice tener información de que ya se han vendido edificios “a familiares y amigos a precio de gallina muerta”.



Alfredo Llanque, ex funcionario de la EFV La Paz, uno de los 200 empleados que quedaron sin trabajo, dijo que a muchos trabajadores aún no le han pagado todo su finiquito porque han calculado por debajo de lo que se acordó en el Ministerio de Trabajo.