Tenía anorexia y hoy presume un cuerpo sano

Desde sus 14 años Megan Crabbe estaba inmersa en un mundo rodeado de publicidad y estereotipos que privilegian los cuerpos delgados y las tallas pequeñas. Esa exposición a los supuestos parámetros de belleza que promueve el sistema, la llevó a sufrir anorexia.



En la mayor crisis de la enfermedad, llegó a pesar menos de 30 kilos cuando tenía tan solo 15 años y fue ingresada a un hospital.



Luego de ganarle la batalla a la enfermedad, que casi le quita la vida, esta joven británica se dedica a hacer activismo a través de las redes sociales para que las mujeres acepten su cuerpo y comprendan que el mito de que la extrema delgadez es sinónimo de belleza, es una mentira que puede acabar con sus vidas.



Crabbe, a sus 22 años, tiene más de 100.000 seguidores en su cuenta @bodyposipanda en la red social Instagram donde publica orgullosa las fotos de su cuerpo que, pese a tener celulitis y zonas de flacidez, luce sexy y saludable.



"En internet en general hay mucha información sobre "fitspiration" (inspiración para estar en forma) que en apariencia predica una buena salud y forma física pero en verdad es más para definir abdominales y alcanzar cuerpos ideales", indica Crabbe a la BBC 5Live.



"Cuando ahora veo esas imágenes me enciendo y me llevan a hacerle frente a todo eso y decir que esas fotos no son reales, a decir que tenemos derecho a existir tal y como somos", señala en referencia a fotos de modelos y cuerpos perfectos que se publican constantemente en medios de comunicación y redes sociales.



Para Megan Crabbe, la mejor forma de exponer su caso es mostrándose en ropa interior, como lo hacen las modelos, con todas sus curvas.

"Tengo celulitis y ¿sabes? está permitido ser feliz con ella, tu vida no tiene que ser una constante tortura de dietas y ejercicios horribles", agrega.



Megan Crabble, orgullosa de su cuerpo sano y hermoso