Japón pone en órbita un satélite radar espía

El cohete japonés H2A puso en órbita este domingo un nuevo satélite radar espía para completar un dispositivo de vigilancia y defensa de su territorio, en particular ante la amenaza de Corea del Norte.



Según la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), este satélite de "recogida de información" fue lanzado con éxito unos minutos después del despegue que tuvo lugar a las 10:21 desde la base de Tanegashima (sur). Fue la 27ª misión del cohete japonés H2A.



Contrariamente a otros lanzamientos, la JAXA no retransmitió este lanzamiento en directo por televisión o por internet porque se trata de una misión gubernamental relacionada con la defensa del país.



El sistema de satélites espías fue imaginado al final de los años 1990 debido a los temores que inspiraba Corea del Norte.



Permite, entre otras cosas, localizar objetos de al menos un metro de largo en el suelo, de noche o a través de las nubes, desde una altitud de varios cientos de kilómetros.



También puede servir para recoger datos sobre los daños producidos por las catástrofes naturales, como terremotos, tsunamis o tifones.



Japón ya puso en órbita en el pasado varios satélites espía equipados con cámaras y otros radares, pero al menos dos de ellos se averiaron.



La recopilación de información y la vigilancia por satélite se decidieron después de unos ensayos de misiles efectuados por Corea del Norte en 1998.



En 2012, Pyongyang procedió a dos pruebas de cohetes que Japón sospechaba que eran misiles.



El dispositivo japonés completo debe permitir observar al menos una vez al día cada zona terrestre. La JAXA y el operador del cohete H2A, el grupo Mitsubishi Heavy Industries (MHI), no proporcionaron más información sobre la misión por razones de seguridad.