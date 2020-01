Guabirá contrademanda a Saucedo

La dirigencia de Guabirá inició una contrademanda al atacante Carlos Enrique Saucedo ante el Tribunal de Resolución y Disputas (TRD), de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por daños y perjuicios a la institución. Los directivos del club azucarero consideran que la demanda interpuesta por Saucedo, mediante Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) para la disolución unilateral del contrato no está dentro de lo legal.

El asesor jurídico del rojo norteño, Samuel González, dijo que si todo se hubiese hecho bajo los parámetros legales, no habría existido ningún problemas para conciliar, pero todo fue "turbio" porque el TRD admitió la demanda el 17 de julio y un día después emitió el fallo a favor del jugador, sin notificar al club, que solo debía un mes de sueldo al jugador y el premio por haber anotado 12 goles, que estaba en su contrato.

“Vamos a demostrar que Fabol y el TRD están equivocados y con la contrademanda vamos a llegar hasta el final porque Saucedo debe plata al club, porque se le dio $us 7.000 de prima y un préstamo de $us 3.000 que no terminó de pagarlo”, afirmó el dirigente Édgar Menacho. "Lamento la actitud del jugador donde se lo trató como ídolo", agregó.

Saucedo argumentó que se vio obligado a demandar a la dirigencia del rojo porque supuestamente no fue atendido. La dirigencia señaló que él jugador pidió una revisión de su contrato, pero se le informó que el tema sería tratado cuando el presidente del club, Rafael Paz, retorne al país.

Carlos Saucedo dijo que los $us 10.000 que recibió fue para quedar liberado de Real Potosí.

