¿Qué pregunta el mundo en Google sobre Bolivia?

Ya sea en inglés o español, ¿cuáles son las preguntas que se hace la mayoría de personas cuando buscan información de nuestro país en Google?. Es el mismo buscador el que nos da las respuestas.



Google arroja sugerencias de preguntas en base a la gran cantidad de información que se requiere sobre un tema, de manera que cuándo se ingresan palabras se arrojan algunas posibles opciones.



Si colocamos "¿por qué Bolivia es" de inmediato nos saldrán las siguientes sugerencias: ¿"Por qué Bolivia es un Estado Plurinacional?","¿por qué Bolivia es pobre?", "¿por qué Bolivia es un país subdesarrollado?, "¿por qué Bolivia es un país mediterráneo?",



Buscando en otras opciones, y eliminando la palabra "es", encontramos: "¿por qué Bolivia no participa en la batalla naval?", "¿por qué Bolivia se retira de la guerra?", "¿Por qué Bolivia tiene dos capitales".



También se puede hacer este ejercicio en inglés y averiguar que buscan las personas que hablan este idioma de nuestro país. Los resultados son: "why Bolivia is poor" (¿por qué Bolivia es pobre?), "¿why Bolivia is a poor country?" (¿por qué Bolivia es un un país pobre?), "¿why Bolivia is a landlocked country?" (por qué Bolivia es un país mediterráneo).



De la misma forma, eliminando "is", la búsqueda nos arroja esta sugerencia: "why Bolivia has two capitals".



Se puede concluir que la pobreza del país, la condición de nación sin salida al mar o el hecho que exista la confusión entre La Paz y Sucre, la primera sede de Gobierno y la segunda la capital constitucional, son algunos de los temas que más se consulta sobre Bolivia en Google,

