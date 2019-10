Suspenden las consultas externas por el paro

En los centros hospitalarios del país hoy solo tienen atención de emergencias y de todos los servicios internos, porque la consulta externa está paralizada por el paro de 24 horas que ha decretado por parte de los trabajadores en salud, que piden un incremento salarial inversamente proporcional.



El ejecutivo de Trabajadores de Santa Cruz, Robert Hurtado, dijo que en el departamento están negociando las demandas con las autoridades, por lo que este paro está sujeto a una demanda nacional y las negociaciones también la encara la Confederación de Trabajadores.



Al respecto la ministra de Salud, Ariana Campero, dijo que no es cierto que el sector de los trabajadores en salud no vaya a recibir el incremento salarial del 6%, según el Decreto Supremo aprobado el 1 de mayo, y aclaró que en algunos casos será por encima de ese porcentaje.



"Esperamos que recapaciten y entiendan la explicación. Es falso que no van a recibir un incremento salarial. El incremento de los trabajadores de salud es inversamente proporcional sobre el haber básico de 6.000 bolivianos", explicó.



Campero explicó que no se está excluyendo del incremento salarial a nadie, pero lo que ganan menos van a tener un mayor incremento.



Aclaró que el decreto supremo 2748, en el sector salud, establece que el incremento salarial será de forma lineal a los profesionales en salud y a los trabajadores en salud será inversamente proporcional, él que fue demandado por los mismos y que se encuentra en el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana.