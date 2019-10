Califican de ofensivo y de mal gusto video sobre Evo

Como "ofensivo y de mal gusto" calificó el Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, la publicidad de una telefónica que hace mofa del presidente Evo Morales y la causa marítima de Bolivia. En la víspera, el Gobierno nacional protestó por el video, al considerarlo discriminatorio.



"Lo que he visto es un comercial ofensivo y de mal gusto, pero el Gobierno respeta la libertad de expresión y prensa, salvo que viole alguna de las leyes", señaló la autoridad del vecino país en diálogo con la radio ADN.



La grabación de WOM (Word of Mouth o "boca a boca" en inglés), muestra un impasse que el mandatario tuvo con periodistas de Chile y hace alusión a la causa marítima, al señalar que "si tu tampoco puedes navegar como quieres...".



Muñoz explicó que "varios de los comerciales de esta empresa (que recién ingresó al mercado chileno) han sido igualmente ofensivos, y lo que creo que esta empresa persigue es polémica y por lo tanto difusión".



Sin embargo, la autoridad ratificó que "en Chile existe absoluta libertad de expresión y prensa, incluso para los comerciales ofensivos y de mal gusto", por lo que descartó que se tome alguna acción contra el spot que circula en internet.



La Cancillería de Bolivia emitió el jueves un comunicado, donde se expresa "preocupación y molestia a la publicidad, en la cual se discrimina al presidente por su cualidad de líder indígena, afectando no solamente a una alta autoridad, sino también a los pueblos indígenas de ambos países".



Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores:

