Planta cementera estatal alcanza un 35% de avance

La construcción de la planta industrial de la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol), ubicada en Jeruyo, comunidad del municipio de Caracollo, en Oruro, registra un 35% de avance físico de obras civiles, según el gerente técnico de la estatal, José Luis Jiménez.



Este viernes una comisión de autoridades locales y departamentales, entre asambleístas, diputados, senadores y pobladores, inspeccionó las instalaciones de la planta cementera para recibir información de los ejecutivos de Ecebol y la empresa contratista. La construcción de la fábrica avanza sin contratiempos



Inversión

La inversión total estimada en el proyecto es de $us 306 millones, de los cuales $us 244,1 millones corresponden a implementación, provisión de maquinaria y equipo, capacitación y puesta en marcha de la planta industrial. En gastos de operación se prevé invertir $us 62 millones.



Capacidad de producción

La estatal Ecebol tendrá una capacidad de producción de 3.900 toneladas de cemento por día y un volumen aproximado de 1,3 millones de toneladas por año. Tiene garantizada la materia prima, en la cantera de caliza, en el orden de 87 millones de toneladas, suficientes para 50 años de producción.