Evo envía respaldo a Lula tras anuncio de juicio

El presidente Evo Morales aseguró el sábado que el exmandatario de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, no está solo frente al imperio, pues lo acompaña el pueblo, en referencia al proceso que se le iniciará en su país por supuesto intento de soborno en el caso Petrobras.



El jefe de Estado anticipó que otro golpe judicial será derrotado.



"Hermano Lula no estás solo, el pueblo está contigo frente al imperio. Otro golpe judicial será derrotado", escribió en su cuenta de Twitter: @evoespueblo.



Según medios de prensa internacionales, los cargos fueron aceptados por el juez federal Ricardo Leite, de Brasilia, un día después de que Lula acudió, por medio de sus abogados, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, para denunciar que es víctima de lo que consideró como una "persecución política y judicial" en Brasil.



Mercosur



Morales además saludó la entrega de la Presidencia Pro Témpore de Venezuela en el Mercado Común del Sur (Mercosur), luego que feneciera la dirección de Uruguay en ese bloque económico mundial.



Morales escribió en su cuenta de Twitter: @evoespueblo: "Otro ataque a la integración económica por instrumentos del sistema capitalista. Saludamos Presidencia Pro témpore venezolana del Mercosur".



Ayer, mediante un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay se dio a conocer la finalización de su presidencia Pro Témpore del Mercosur, y su traspaso a la República Bolivariana de Venezuela.



En una parte del documento, Uruguay establece que "entiende que al día de hoy (por ayer) no existen argumentos jurídicos que impidan el traspaso de la Presidencia Pro Témpore a Venezuela".