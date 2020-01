Gisely Ayub: “No estoy yendo a buscar el sueño americano”

Deja todo atrás. Departamento, trabajo y amigos para continuar con lo que desde hace un tiempo no la dejaba tranquila, estudiar artes escénicas. Si bien Gisely Ayub ya realizó cursos, es una figura frecuente de las tablas y trabajó frente a las cámaras, siente una ansiedad tan grande por dentro, que este año decidió que ese sentimiento fluyera externamente.



Hace algunos días se despidió de sus seguidores que la veían todos los días en Viva la mañana (ATB) y anunció el motivo de su salida: se muda a Los Ángeles (EEUU).

“Deseo seguir aprendiendo. Un actor se basa en su aprendizaje y en su experiencia. La segunda lo he logrado a través de los trabajos que he realizado acá desde 2009, pero quiero mucho más de la primera”, explicó la hermosa morena.

Con una base sólida

Pero no son deseos de una chiquilla lo que motiva a Gisely a viajar, pues ella tiene en claro que no está yendo solo por un sueño.

“Estudié en la Hollywood Academy of Performing Arts, que tiene apertura en Bolivia. Mi deseo al mudarme no es ir a probar suerte, sino a prepararme y trabajar duro para involucrarme de una u otra manera en el audiovisual”, enfatizó.

En Bolivia, Gisely aprendió con grandes directores desde 2009, cuando descubrió la pasión que sentía por la actuación, llegado incluso a formar parte de la compañía Otero Moreno, a la que también dijo adiós.

Forjar camino

Si bien la mamá de Gisely radica en Washington, ella aseguró que prefiere vivir independizada, sin ningún tipo de ayuda porque desea cosechar sus éxitos recorriendo con esfuerzo este nuevo destino en su carrera profesional.



En Los Ángeles cuenta con amistades como Reynaldo Pacheco, Bernardo Peña y la española Deborah Domínguez que la guiarán en un comienzo. “En un lugar así donde llegan miles de actores cada día hay también muchos estafadores”, señaló.

Lo primero que tiene planificado hacer es conseguir un representante, buscar una escuela y trabajar en lo que encuentre. “No voy con egos ni humos, voy a trabajar por lo que quiero. Iré con mi currículum de conductora para llevar a los canales de TV hispanos”.

Aptitudes a la vista

Confesó que deseba cortarse el cabello, como en un principio lo llevaba, pero decidió no hacerlo, ya que llevándolo así podría postular a papeles de india, latinoamericana, afroamericana o centroamericana. “Crece la variedad de roles que puedo interpretar y los actores dependemos de ser versátiles”, explicó.



¿Y si el cambio no funciona? Gisely cree que si bien lo ideal es irse joven para tener más años para luchar, considera que en determinado momento podría regresar, abrir su productor e incluso enseñar lo aprendido.



Gisely de algo está segura, que toda esa energía que lleva adentro y que no la deja tranquila, le dará buenos resultados. Y nosotros le deseamos éxito