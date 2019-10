Los ‘pilotos automáticos’ dan un giro al agro cruceño

Los principales importadores de maquinaria agrícola y agroindustrial apuestan fuerte en el mercado nacional, pese a la caída de los precios de los commodities a escala mundial. Si bien los privados están seguros de que este año las ventas estarán un poco ‘estancadas’, el sector no frena las inversiones, se expande y consolida su presencia en el mercado cruceño debido a que esta región es el motor de la agroindustria.



Así lo afirman representantes de empresas que se dedican a la venta de maquinaria de última tecnología. La apuesta este 2015 son las máquinas con ‘piloto automático’ que comienza a revolucionar el agro cruceño y boliviano. Las máquinas trabajan en todo terreno, a cualquier hora y durante el tiempo que así lo disponga el productor. Son autopropulsadas con GPS, computadora, etc.



Las ventas están orientadas a las zonas norte y este, donde hay alta producción de soya, caña, maíz, etc.



Diego Chávez, gerente comercial de la división John Deere de la empresa Nibol, dijo que pese a la baja del termómetro económico, la firma se expandirá a Tarija, Cochabamba y potenciarán las sucursales en el departamento de Santa Cruz, específicamente en San Pedro, San Julián y San Juan.



Por su lado, Germán Sánchez, ejecutivo de la Sociedad Anónima Comercial Industrial (SACI), proyectó que este año bajarán las ventas. Sin embargo, traen última tecnología y reforzarán los departamentos de venta en La Paz, Cochabamba y Oruro. También abrirán oficinas en San Julián.



La empresa Unimaq a través de su gerente general Flavio Costa Beber Junior, indicó que ofrecen la mejor y más grande línea de máquinas agrícolas de Brasil. “Estamos intentando traer más tecnología a Santa Cruz. Aquí está la tierra y la gente para trabajar”, afirmó.



Más inversiones

Marcelo Traverso, gerente general de Total Agro, alerta que debido a los bajos precios de los commodities, principalmente de la soya, los ingresos de los agricultores estarán limitados y “ojalá que no influya en la adquisición de maquinaria”.



No obstante, dijo que han incorporado nuevas tecnologías que ayudan al aumento de productividad. Para tal efecto, sugirió al Gobierno aprobar una norma que permita exportar libremente soya y brinde seguridad jurídica en el tema tierra.



Por su lado el jefe de ventas de la división maquinaria de Mainter, Carlos Méndez, indicó que están listos para satisfacer la demanda. Para ello están ampliando tres centros más, uno en Colonia Piraí, otro en Pozo del Tigre y en San Julián. También preparan un showroom de maquinaria en el km 9 al norte,

Pulverizadora de SACI Tiene aire acondicionado y circuitos de pulverización con ramales sin soldadura y conexiones en acero inoxidable que permiten la aplicación de fertilizantes líquidos