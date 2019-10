Así es el supermercado que no utiliza envases

No hay nada en botella, lata, caja ni bolsa. Todo está en su "Embalaje Original" de donde viene el nombre del supermercado. El concepto es simple y similar al de un mercado: toda la comida se presenta a granel y los clientes deben llevan sus propios recipientes para evitar el uso de bolsas plásticas.



Ninguno de los productos que se venden en el supermercado "Original Unverpackt" (Embalaje Original) tiene envoltorio. “No encontrarás un sinfín de marcas para cada producto porque uno, cuando es el correcto, es suficiente”, dicen las propietarias Sara Wolf y Milena Glimbovski.



La idea nace con la intención de ponerle freno al consumo excesivo de productos innecesarios (como bolsas, cartones, etiquetas, etc) que dañan el medio ambiente.

Wolf y Glimbovski decidieron lanzar una campaña digital para recaudar fondos. "Queremos remodelar el concepto de hacer la compra", sostienen las propietarias que pronto abrirán un segundo supermercado. “Todos deberían ser capaces de permitirse ayudar al medio ambiente de la forma que puedan”, agregan.



Mira el video en la parte superior de la nota para conocer cómo funciona este supermercado.