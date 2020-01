406 civiles muertos desde el fin de la tregua en Siria

Al menos 406 civiles han muerto en la ciudad de Alepo (norte) y en pueblos de su periferia desde el final de la tregua en Siria el pasado 19 de septiembre, según el recuento publicado este lunes por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.



La fuente precisó que al menos 280 civiles han perdido la vida por los bombardeos de la aviación rusa y siria contra los barrios del este de Alepo, sitiados por el Ejército y controlados por facciones armadas opositoras.



La violencia en Alepo en las últimas dos semanas ha ocasionado, además, un millar de heridos.



Entre los pasados 12 y 19 de septiembre, en Siria rigió un alto el fuego alcanzado gracias a un acuerdo entre EEUU y Rusia y que logró reducir las hostilidades en todo el país.



Durante esa semana de tregua, al menos cuatro civiles perdieron la vida por disparos de francotiradores en áreas controladas por el régimen; mientras que otros tres fallecieron por los disparos de bala, proyectiles de artillería de los efectivos gubernamentales y bombardeos en Alepo y el pueblo de Hreitan.



Tres días después de que el Ejército sirio declarara el fin del alto el fuego, las Fuerzas Armadas reanudaron su ofensiva militar en Alepo, con el respaldo de la aviación de Rusia.



EEUU no hablará con Rusia sobre Siria



Estados Unidos anunció la suspensión de sus contactos bilaterales con Rusia en lo relativo a Siria y la retirada de la región de sus militares que se preparaba para coordinar con Moscú sus ataques a grupos terroristas, debido a la continua ofensiva rusa y siria en Alepo.



"Estados Unidos ha suspendido su participación en canales bilaterales con Rusia que se establecieron para sostener el cese de hostilidades. Esta no es una decisión que se haya tomado a la ligera", dijo el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, en un comunicado.



El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, amenazó el pasado miércoles con suspender la cooperación con Rusia para frenar la violencia en Siria a no ser que Moscú tomara acciones "de inmediato" para detener la ofensiva en Alepo y permitir el flujo de la ayuda humanitaria a las poblaciones sitiadas.



La decisión aleja aún más la posibilidad de un alto el fuego y un reinicio de las conversaciones de paz, cuyos principales garantes han sido Estados Unidos, el país con mayor influencia directa sobre los rebeldes sirios, y Rusia, aliado tradicional de Bachar al Asad.



"Estados Unidos no escatimó esfuerzos en negociar e intentar implementar un acuerdo con Rusia destinado a reducir la violencia, proporcionar un acceso humanitario sin restricciones y degradar a las organizaciones terroristas que operan en Siria, incluidos Dáesh (Estado Islámico) y Al Qaeda en Siria", aseguró Kirby.,



"Estados Unidos también retirará al personal que había desplegado para prepararse para el posible establecimiento del Centro de Implementación Conjunta", explicó Kirby.



El Centro de Implementación Conjunta es un mecanismo con que EE.UU. y Rusia planeaban atacar unidos en Siria al Estado Islámico (EI) y Al Nusra una vez que se asegurara el cumplimiento de la tregua y la entrega de ayuda humanitaria durante una semana, en base al acuerdo del 9 de septiembre.



El Pentágono sí mantendrá activo su "canal de comunicaciones con Rusia" para evitar encontronazos entre sus aviones que llevan a cabo "operaciones contra el terrorismo en Siria", para "asegurar la seguridad de su personal militar y permitir la lucha contra Dáesh", apuntó Kirby.



Por su parte el ministerio de Relaciones exteriores de Rusia dijo este lunes que lamenta la decisión de Estados Unidos de suspender las conversaciones sobre el alto el fuego en Siria, y agregó que Washington está tratando de responsabilizar a Moscú de su incumplimiento.



"Lamentamos esta decisión de Washington", dijo la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova, según indicaron las agencias de prensa rusas. Subrayó que Estados Unidos, tras "fracasar en cumplir con los acuerdos que implementó, está tratando de pasarle la responsabilidad a otros".