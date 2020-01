Fiscalía desconoce estado del viceministro Illanes

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó la noche de este jueves que desconocen el estado en el que se encuentra el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.



La primera autoridad del Ministerio Público informó que tres fiscales fueron enviados a Panduro, en la carretera Oruro- La Paz, tras conocerse la denuncia del supuesto secuestro de esta autoridad, pero no se llegó a verificar en qué condiciones se encontraba.



"A estas horas no tenemos confirmada la situación de esta autoridad de Estado, si es que está secuestrada, está con vida o ha sufrido un posible deceso", dijo Guerrero en conferencia de prensa dictada desde Sucre.



Hasta las 21:30 el Ministerio de Gobierno no se había pronunciado sobre este caso y el estado de Illanes.



Moisés Flores, director de radio Fedecomin, que pertenece a las Cooperativas Mineras, afirmó por la tarde en entrevista con la red Erbol que vio el cuerpo sin vida del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.



