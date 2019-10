Cusi despidió a sus abogados en pleno jucio

El magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC) Gualberto Cusi destituyó este miércoles a sus abogados, Eduardo León y Guido Melgar, luego de que más de 30 de sus testigos y varias pruebas presentadas por la defensa fueran rechazadas en el juicio de responsabilidades que le sigue la Cámara de Senadores, aunque más tarde volvió a contratar a León.



"No había coordinación, no había una planificación, actuado por actuado, yo, la verdad muchas cosas me enteraba aquí, cosas que yo no estaba de acuerdo", justificó Cusi.



El jurista argumentó que removió a sus abogados por no realizar una defensa eficiente.



Por su parte, el abogado de Cusi, Guido Melgar, dijo que está sorprendido por la determinación del magistrado.



"Nos ha botado, nos ha despedido, yo me encontré más sorprendido, yo anoche (del martes) hablé con el magistrado (Cusi) y en ningún momento él me dijo "sabe que usted está haciendo un mal trabajo, ya no quiero que sea mi abogado"", explicó Melgar.



Sin embargo, después de analizar los cuadernos de investigaciones y revisar las pruebas presentadas por la Cámara de Senadores que oficia de Ministerio Público en el juicio, Cusi pidió restituir a Eduardo León como su abogado defensor y confirmó la destitución de Melgar.



"Voy a solicitar muy respetuosamente, por eso decía con las disculpas del caso, que toda vez que en este caso el doctor León, bueno, ha hecho un seguimiento, entonces que se reincorpore como parte de mi defensa", respaldó el magistrado.



Cusi es juzgado junto a las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez, por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes después que aprobaron una resolución de suspensión de la Ley del Notariado.