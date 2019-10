Villagrán: "No imaginé la trascendencia de Kiko"

Vestido de traje y corbata y luciendo unas gafas de color café, el actor mexicano Carlos Villagrán "Kiko", habló largo y tendido con los medios sobre sus inicios en la televisión y de cómo llegó a darle vida a su personaje que es reconocido en varios países.



Su chispa y buen humor hicieron ameno el encuentro. Bromeó con los periodistas, tomó un café caliente y siguió la charla hablando bien de la comida cruceña de la que dijo que le encanta, tanto a él, como a su esposa, Rebeca Palacios que lo acompaña en la gira.



"Nunca pensé que el personaje de Kiko tomaría la dimensión que llegó a tener", admite Villagrán que se unió al elenco del Chavo del 8 en 1970 por invitación de Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) que lo vio actuar en un teatro y que luego de esto lo invitó a formar parte de "la vecindad".



"Tu personaje será un niño me dijo; le respondí que sí, pero lo hice inflando mis cachetes y haciendo una voz graciosa. Él quedó fascinado de inmediato", dijo Villagrán que no oculta su satisfacción por haber participado durante ocho años de este proyecto que lo hizo famoso en buena parte del mundo.



Como anécdota, contó que era tan ameno trabajar en esa serie que cuando grababan la escena sobre "Lo que comen los animales y cómo se llaman", el camarógrafo al que le tocó grabar su rostro, no aguantó y le largó a carcajadas haciendo que todo se tenga que repetir. "Volvíamos a hacer la escena y el hombre reía de nuevo, así lo hicimos tres veces (risas)".



(esta es la escena que Villagrán recuerda con cariño. ¡Disfrútala!),

Como no podía ser de otra manera, el actor envió un mensaje a los padres de familia a quienes les pidió que cuiden a sus hijos, que los protejan, pero sobre todo que los amen muchísimo.



Mira la entrevista completa a Carlos Villagrán lograda este miércoles,