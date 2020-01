Crece rechazo por tarifa eléctrica y privados alistan una propuesta

El malestar por el alza de la tarifa eléctrica se tradujo en distintas marchas y protestas realizadas en las ciudades de El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, y Tarija; en medio de esta tensión, los empresarios indicaron que mantendrán una reunión con el Gobierno para conocer su explicación y luego presentar sus propuestas.

Desde temprano, en El Alto los vecinos empezaron a reunirse para marchar. El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), Sandro Ramírez, dijo que hay molestia en su organización y afirmó que el incremento es irrespetuoso porque no se consultó con la organización vecinal.

Ramírez señaló que se envió una carta al ministro de Energías, Rafael Alarcón, para que se presente en la Fejuve y explique el motivo del incremento. “A la carta, se adjuntó la última resolución de la organización vecinal en la cual se advierte que la población está molesta por este tema”, señaló Ramírez.

El dirigente advirtió que si el ministro ignora la convocatoria de la Fejuve, se llamará a una nueva reunión en la cual se determinarán medidas de presión.

Cabe recordar que la molestia de los vecinos se debe a la reciente autorización de la Autoridad de

Electricidad (AE) para incrementar las tarifas al usuario final.

Desde la Distribuidora de Electricidad La Paz (Delapaz) señalaron que el alza que aplicarán será de un máximo del 3%, mientras que la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) indicó que en el caso de Santa Cruz, el aumento en promedio será de un 3,5%.



Precisamente en la capital cruceña, alrededor de las 9:00, una nutrida cantidad de personas marchó hasta el Concejo Municipal para pedir que se deje sin efecto la resolución de la AE.

Omar Rivera, uno de los presidentes de la Fejuve por Santa Cruz, indicó que el reajuste tarifario no se justifica y que el Gobierno no puede minimizar diciendo que solo se trata de un boliviano y que solo afectará a una parte de la población.



Rivera remarcó que si hasta el viernes no hay una respuesta positiva, empezarán a bloquear los distintos accesos hacia la ciudad de Santa Cruz. “Es abuso lo que está haciendo el Gobierno, por lo que pedimos la renuncia del ministro (Rafael) Alarcón, por ser el principal responsable de todo este malestar social”, dijo Rivera.



En Cochabamba, sindicatos afiliados a la Central Obrera Departamental (COD) protestaron por el reajuste en el precio de la electricidad.



“No podemos permitir que la energía eléctrica se incremente en un 3%, esto afecta a la población en su totalidad. Esta medida debe quedar sin efecto, nosotros no vamos a permitir que se atente contra el bolsillo de la gente”, subrayó Camacho.

Mientras que en Tarija distintas organizaciones se manifestaron en contra del incremento y pidieron su anulación.



Sobre el tema, el diputado del MAS, Ignacio Soruco, explicó ayer que Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) es la única instancia que puede impugnar la resolución que autoriza el incremento de hasta un 3% a la tarifa de la energía eléctrica.



“Las impugnaciones a esta resolución que autoriza el reajuste las tiene que efectuar el que tiene una relación contractual con la Autoridad de Electricidad, en este caso Setar, no lo pueden hacer ni las instituciones ni las autoridades locales o nacionales", precisó Soruco.



Encuentro clave

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, anunció ayer que esta semana el sector se reunirá con autoridades de Gobierno para analizar el incremento del 3% a la tarifa del servicio de energía eléctrica en el país.



Nostas adelantó que en el encuentro con las autoridades del Ejecutivo, el sector privado escuchará la posición que tiene el Gobierno para aplicar ese incremento en el servicio eléctrico y que luego presentará una propuesta para consensuar alguna salida positiva.

“Seguramente el Gobierno nos va a compartir su visión con respecto a este incremento, obviamente ahí entraremos a una discusión, que no me cabe duda, va a ser una discusión propositiva, un diálogo propositivo, y veremos lo que el Ejecutivo nos dice”, indicó Nostas.

Cabe recordar que una vez realizado el ajuste en la tarifa eléctrica, Nostas dijo que ese aumento tendrá un efecto multiplicador negativo en la economía y sobre todo, afectará al sector industrial del país.



Transparencia



A su vez, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, indicó que conformará una comisión interinstitucional para supervisar la auditoría instruida por el Gobierno nacional al sistema de facturación de la CRE.



“Estamos de acuerdo con que se haga la auditoría al sistema, pero pedimos transparencia y vamos a constituir una comisión para que acompañe este proceso”, sostuvo el dirigente.



Para la entidad cívica, el manejo administrativo de la CRE es acertado, y cree que la auditoría permitirá aclarar dudas y dejar en claro todos los ítems que componen la facturación y su forma de repartición entre la distribuidora y la generadora.

Cuéllar remarcó que todas las instituciones que componen la entidad cívica, defenderán el sistema cooperativo de Santa Cruz.