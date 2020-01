Un arqueólogo camba que deslumbra

Pionero y aventurero. Eso dice la carta astral de Danilo Drakic Ballivián. Su signo del zodiaco es aries, por lo tanto, si las estrellas están en lo cierto, le gustan los retos, la libertad y las nuevas ideas. “A los aries les encanta liderar y prefieren dar instrucciones a recibirlas. Al ser el primer signo del horóscopo, su papel es empezar algo”, dice la predicción para este cruceño alto y largo, despeinado, vestido a lo Indiana Jones con botas pesadas de caña larga para que no lo alcance el veneno de las víboras. Aunque muy rara vez le interese leer lo que le depara el destino.



Era niño cuando se le ponía la piel de gallina cada vez que pasaba por el Fuerte de Samaipata camino a Cochabamba para pasar las vacaciones familiares. Su fructífera imaginación lo tenía convencido de que los antepasados que vivieron ahí le hablaban.

Tal vez la única que llegó a adivinar aquello fue su abuela paterna, María Rico, una señora muy de su hogar, que tenía el don de curar a punta de hierbas naturales y que una vez, sin previo aviso, montó una ceremonia para protegerlo en su recorrido por esta vida. Él tenía 12 años y no entendía para qué iba a serle útil aquello.

“Después de mucho tiempo comprendí que fue necesario para emprender este camino de búsqueda y que no me llegue a pasar nada. Seguro ella vio algo, vio que yo iba a caminar- refiriéndose a sus andanzas-”, lo dice un adulto, de 45 años, que se mete al monte tres semanas al mes, que lidia con alimañas venenosas, que abre sendas y que se ha pegado más de un susto cuando en plena expedición no ha sido una urna, un pueblo o un tesoro arqueológico lo que ha encontrado sino una fábrica de cocaína.

Una filosofía de vida

Remover la tierra, desenterrar el pasado es su religión. Actualmente está con proyectos paralelos en Samaipata, Mairana, San José y Roboré.

Es un hombre grande, ateo, pero aun así, pide permiso para profanar un espacio y ofrenda trago, coca, tabaco, comida, o lo que ese momento tenga a la mano. Tiene arrugas muy pronunciadas en las esquinas de los ojos y la mayor parte del tiempo luce una barba sin afeitar de varios días. No tiene anillo de casado porque se ha divorciado dos veces -no hay mujer que aguante largas ausencias-, en su lugar tiene dos aros de plata quemada que coloca uno en el dedo índice de la mano derecha y otro en el meñique de la izquierda. Ambos fueron obsequios y son los únicos adornos en sus manos grandes y toscas.



Un giro de la historia

Una cosa es lo que Danilo aprendió en los libros estando en el colegio y otra, lo que pudo descubrir escarbando la tierra. Los antecedentes, los hechos, los protagonistas y los héroes, han cambiado. Y lo lanza sin pena: “Se nos ha contado una historia muy romántica. Nos hablaron de estos salvadores españoles que llegaron y que fundaron ciudades en donde todo era salvaje. A Ñuflo (de Chaves) se lo representa como alguien bien vestido, mientras los indígenas están semichutos, sentados en el piso mirándolo. Pero no fue así, Ñuflo siguió los caminos que los indígenas ya tenían trazados y se asentó en una aldea que existía, en un poblado que ya tenía una directriz y muchos conocimientos. Realmente me gustaría ver un dibujo en el que el que esté sentado sea Ñuflo, escuchando a los indígenas para saber cómo manejarse y qué hacer”.



Para él, un puñado de españoles, -unos 90 y algo- llegaron a una ciudad de alrededor de 50 manzanas en la que sus pobladores tenían conocimientos sobre el tiempo y las rutas de intercambio. “Gracias a las excavaciones cambió la versión de la historia, nos damos cuenta de que antes de los conquistadores vivían aquí personas pensantes, no salvajes, que ocuparon estas tierras miles de años atrás, que han caminado y evolucionado”.



Se apasiona cuando habla y está empeñado en que se dé a conocer todas esas cosas que se creía que nunca pasaron porque no se registró toda la evidencia. “La realidad es otra, los españoles llegaron, preguntaron a los indígenas y aprendieron de supervivencia y la utilización de algunos materiales. Ellos eran un grupo más dentro de los tantos que ya había. Mucho de lo que se ha contado no es verdad, porque no es que eran más inteligentes que nosotros, tampoco eran los salvadores de algo, solo venían buscando tesoros y se impusieron por su poder religioso y militar”. Tras la afirmación también reconoce: “Tampoco podemos negar que gracias a la fundación y a ese proceso de mestizaje es que existimos nosotros”.



En esta parte pone más fuerza a las palabras para subrayar que su actividad lleva apenas cinco años en Santa Cruz y cada vez están “encontrando evidencias que están cambiando la historia”.



Hace cinco años aún estaba en México, establecido y realizado, pero regresó al terruño y tocó la puerta de la Alcaldía para pedir trabajo y no entendieron qué era ser arqueólogo. Más tarde, un golpe de suerte le permitió convencer a la Gobernación de que se podía dar un mejor destino al parque Santa Cruz la Vieja, hasta transfigurarlo de monte a una zona de interés arqueológico -en 2012 pasó de ser un parque nacional y área protegida a patrimonio arqueológico departamental-. “Hay gente que ya está interesada en conocer estas cosas, eso quiere decir que lo que estoy haciendo está dando sus frutos”, lo dice satisfecho, porque hace años que le quedó claro que el beneficio que iba a obtener desenterrando el pasado iba a ser más espiritual que material.

Con las mujeres de su vida

Sus mejores proyectos. Junto a sus hijas Melissa (actualmente tiene 22 años) y Mila (ahora tiene 11). La mayor lo acaba de hacer abuelo.

Hippie en México

“Si ahora soy un loco conocido, antes era un loco por conocer”, de esa manera pone el acento en lo que fue decidirse por la arqueología cuando en Santa Cruz no había -y aún no hay- dónde formarse. Sus amigos del barrio de la Máquina Vieja o de carnavales -los Chabacos, que este año son coronadores-, conocen de sus excentricidades y ya se imaginaban que Danilo iba a terminar por liberar a sus anchas a ese ‘bichito’ que le venía picando desde hacía rato. Y cuando lo hizo la tuvo clara: “La gente estudia porque quiere sobresalir o porque quiere hacer dinero, yo no lo hice ni por lo uno, ni por lo otro”.

Claro que no fue un tren que tomó de buenas a primeras. Antes estuvo ‘vagando’ en EEUU, se fue de 18 años y cuando volvió, seis años después, no pudo ignorar más la voz paterna que le exigió sentar cabeza y hacer algo con su vida.



Jura que lo intentó, se matriculó para estudiar construcción civil, pero antes de acabar el primer semestre lo abandonó. “Entonces me fui a la UMSA en La Paz, en el 97, quise entrar a estudiar arqueología y no se pudo. Ni siquiera logré ingresar, ser el único cruceño fue complicado y opté por irme a México. Al final fue lo mejor que me pudo pasar”.

Hasta hoy su gratitud está intacta, a México le debe su profesión, ahí estudió arqueología y no le costó un solo peso porque las antiguas políticas de educación mexicanas garantizaban que en sus universidades estatales el estudio fuera gratis para todos, nacionales o extranjeros.



Llegó determinado a quedar entre los 80 afortunados para las vacantes en esa carrera, aunque los aspirantes sumaban el medio millar y ya hablaban de Hegel y Marx, mientras que él apenas estaba familiarizado con la filosofía. “Tuve que estudiar, me dije: ‘a rajarse cambita’ y opté por una técnica, pinté en las paredes de mi cuarto lo que tenía que aprender, y logré ser aceptado”.



Lo demás fue estudiar y trabajar. Vender artesanías y comida fue la forma que encontró para subsistir. Por un tiempo se volvió medio hippie, hacía collares y pulseras y artesanía aimara y guaraní que le mandaban de Bolivia. Vendiendo comida también se ayudó. Hacía sopa de plátano -algo que le parecía muy exótico para sorprender-, sopa de maní y churrasco. Vendía en las ferias los fines de semana.

Así concluyó la licenciatura en arqueología de cinco años y se quedó trabajando casi nueve más para el Estado mexicano.

“No me pensaba venir, me estaba yendo bastante bien y por cosas de la vida regresé”. Esas ‘cosas de la vida’ fue el fallecimiento de seres queridos y el tomar conciencia de que sus padres ya tenían cierta edad. Pero poco antes de eso, en 2011, fue elegido para ser el protagonista de una serie de televisión para el famoso canal de cable History Channel llamada Exploración Maya. “¡Cuándo iba a pensar el peji este que iba a estar en televisión!”, lo dice porque hasta ahora no se lo cree.

Cualquiera puede ser arqueólogo

Quien tenga las ganas se puede convertir en arqueólogo, pero debe ser consciente de que lo que está haciendo no es para él mismo, es para los demás. Esa es su premisa mientras recuerda que en Bolivia hay 80 en total y él asegura que es el único cruceño.

Loco o no, como le gusta autodenominarse, ha ido caminando por los municipios y cosechando el respeto y el cariño de la gente, lo sabe porque cada vez son más las llamadas que recibe avisándole que han encontrado algo enterrado en alguna propiedad.

La satisfacción no es monetaria, pero llena el corazón, como cuando volvió a la provincia Florida y notó que se había cavado un pozo y se lo había delimitado con una lana. Cuando preguntó quién había hecho eso le contaron que fueron los niños que estuvieron pendientes de sus actos y una vez se fue, emularon sus movimientos y jugaron a que un día podían convertirse ellos también en arqueólogos. Incluso la gente mayor se interesa por su trabajo y le pregunta dónde puede leer más sobre historia y los jóvenes le piden información acerca de dónde se puede estudiar para hacer lo que él hace.

Se van viendo los logros. “El cruceño no sabía en qué le podía servir la arqueología. A partir de 2014 Santa Cruz la Vieja empezó a recibir más de 5.000 visitas al año”.

Sin el sombrero con el que da sombra a su rostro, pero con la camisa de manga larga, el pantalón de jean, las botas y con la caja de cigarros al alcance de la mano por si cede al impulso de fumar, dice que está convencido de la importancia de que debe haber más como él porque lo que está iniciando, alguien lo tiene que continuar. “Esto no puede pararse, ha comenzado algo estable y cada vez conocemos más de nuestro pasado y de lo que somos. Hemos encontrado calendarios astronómicos, una pirámide circular, rutas de caminos y la certeza de que mínimamente hay dos mil o tres mil años de historia de lo que es Santa Cruz”.



Con pesar reconoce que cuando los jóvenes le preguntan si aquí existe un lugar dónde formarse debe responder que no, y ve cada vez más lejos la posibilidad de “crear nosotros mismos nuestra identidad para que no sean otros los que la construyan. No hay siquiera la carrera de historia... ¿Cómo pensamos que vamos a tener una historia escrita por cruceños? La mayoría de libros actuales sobre Santa Cruz son de gente de afuera”.

Con una mueca de por medio, no le queda más que reconocer que la única opción es la UMSA, cuya formación está abocada más a la zona andina.



Su reflexión es que siempre pensamos que lo de afuera es mejor, “eso es porque no tenemos nada dentro. En el momento en que tengamos claro de dónde venimos y por qué somos así, no vamos a necesitar ver afuera y vamos a sentirnos realmente mejor”.

Un oficio de riesgo

También hay peligros inminentes. Constantemente se están abriendo sendas en el monte y pueden aparecer animales venenosos, o es posible caerse de un cerro. “Pero para mí el peligro más grande son las fábricas de droga”. En Mairana encontraron una y todavía se le eriza el pelo. “Todo el equipo puede perder la vida porque está buscando un sitio. A esa gente no le importa que lo que estamos haciendo es registrar la historia, para ellos somos extraños que los estamos importunando en su negocio”.

La tierra sin mal

Lo dice casi filosófico, la calidad de vida de una familia pobre y la de una rica no tienen punto de comparación. El pobre está sonriendo, mientras que una familia con muchos recursos no vive feliz. La explicación es que “la gente humilde guarda la esencia de cómo éramos aquí, viviendo con lo que se tenía. Dicen el camba es flojo, no trabaja, pero eso es porque no era necesario, no teníamos esa ambición del guardar, tan dañina como la de otras culturas. Por eso chocamos mucho con los demás, porque venimos de una herencia ancestral que no sabía guardar, se comía lo que conseguía en el día en un espacio muy benevolente -abundancia de comida-”.



Para él así es el camba y se lo puede corroborar a lo largo y ancho del oriente boliviano, “por ejemplo, vas a la Chiquitania y todingos te sonríen aunque no tengan dientes. Vas a otro lugar y hay amargura en su rostro -y hace otra mueca alargando la cara-. Esa esencia hay que rescatar, la de nuestros pueblos del oriente”.



No hay tiempo que perder, su equipo que en la época de las ‘vacas gordas’ estaba compuesto por ocho personas, ahora lo conforma él y dos técnicos que capacitó y trabajan a todo galope desde 2012 para la Gobernación. Están empeñados en hacer crecer la cifra de cinco sitios arqueológicos habilitados, porque Santa Cruz tiene mucho que contar, pero debe ser en primera persona.



Acaba de llegar de Los Sotos, una comunidad a 15 kilómetros de Roboré, de donde rescataron piezas de cerámicas, utensilios de cocina y piedras preciosas (lapislázuli). Casi paralelamente está con un pie en Okinawa, donde también recuperaron vasijas de cerámica que servían para entierro funerario. Y como su destino fue trazado para ser un ariano que iba a empezar algo, se va apurado, debe ir a El Torno, en un tramo más de la carrera que inició para desenterrar la verdadera historia del cruceño. Un peculiar vehículo japonés modelo 98 con los vidrios abajo deja al viento revolotear su cabellera