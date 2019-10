McCartney revisa su vida después de los Beatles

Paul McCartney estaba hablando hace poco con una mujer que trabaja en su oficina de Nueva York y se le ocurrió una idea. Ella estaba a punto de embarcarse en un viaje en auto y quería una playlist extendida de su música. Él la preparó cuidadosamente y quedó tan conforme que decidió editarla bajo el nombre de Pure McCartney.



Es una colección de 67 temas que cubre cada rincón de su catálogo pos Beatles, desde Big Barn Bed, un country rock de 1973, hasta Sing the Changes, de su disco de 2008 con The Fireman.



Para McCartney, escuchar las canciones viejas fue un intenso viaje en el tiempo. Maybe I"m Amazed le recordó la satisfacción que sintió al grabarla después de la separación de los Beatles, y Live and Let Die evocó la juventud de sus hijos. "Mis hijos decían: "Mi papá compuso eso", y la gente en la escuela no les creía", dice. "Les decían: "¡Pero si es de los Guns N" Roses!"."