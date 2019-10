Ocho muertos tras fuego en un edificio en París

Ocho personas, entre ellas dos niños, murieron el miércoles de madrugada en el incendio de un edificio en un barrio popular del norte de París, sobre cuyas causas los investigadores privilegian la pista criminal.



"Vi llamas, vi cuerpos inanimados por tierra", contó a la AFP Tissem Ferjani, una pastelera que vive en el barrio en el que se produjo el incendio, el siniestro de este tipo más grave ocurrido en la capital francesa en diez años.



"Eran poco más de las cuatro de la mañana, los gritos me despertaron, la gente gritaba pidiendo ayuda. No tenían opción, o se quedaban en sus pisos y morían o salían por las ventanas y caían. Todos los habitantes del barrio acudieron para tratar de ayudar", narró la mujer.



"La pista criminal es privilegiada", confirmó el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve.



Detienen a sospechoso



Un hombre "que hubiera podido estar" en el lugar del siniestro fue detenido para interrogatorio, indicaron fuentes cercanas al caso.



Fue detenido en base al "análisis de los primeros testimonios y de las imágenes de vigilancia vídeo, pero somos muy prudentes ya que sólo estamos al comienzo de la investigación", dijo a la AFP una de esas fuentes.



"Se hará todo para aclarar el origen de este drama", declaró el presidente François Hollande en un comunicado.



La sospecha del acto deliberado se debe al hecho de que hubo dos inicios de incendio sucesivos en el mismo edificio con dos horas de intervalo durante la noche.



Hubo "dos intervenciones diferentes en la misma dirección", a las 00:23 y a las 02:30 (hora local), indicó en el lugar el portavoz del servicio de bomberos de París, comandante Gabriel Plus. El primero era un fuego de papeles "limitado". Fue el segundo el que provocó la muerte de las víctimas.



"Es evidente que cuando hay dos llamadas en la misma noche, puede tratarse de un acto malintencionado", agregó, a su lado, el portavoz del ministerio del Interior, Pierre-Henry Brandet.



Según los bomberos, que lograron rescatar vivas de las llamas a siete personas, dos de los ocho muertos se arrojaron por las ventanas para escapar a las llamas, los otros murieron intoxicados.



Fuego "desde la planta baja hasta el techo"



El fuego se declaró en la planta baja de un edificio de apartamentos y se propagó a los pisos superiores por las escaleras, indicó una fuente cercana al caso. Por su parte, el portavoz de los bomberos precisó que el fuego ganó los cinco pisos del edificio, "desde la planta baja hasta el techo".



Cubiertos por una lona desplegada frente al edificio, los cuerpos de las víctimas estaban siendo evacuados por la mañana.



Un centenar de bomberos intervinieron para apagar el incendio. "El fuego fue apagado a las 08:00 (hora local) pero la intervención aún no ha terminado", indicó el portavoz del servicio de bomberos.



Se trata de un "edificio privado", que "no tiene viviendas sociales" ni está concernido por ningún "tratamiento de insalubridad", indicó la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.



Se trata del más grave incendio ocurrido en París desde 2005, cuando una serie de incendios en edificios vetustos causaron cerca de cincuenta muertos en la capital.