Las cuatro personas con discapacidad salen libres

La policía liberó este sábado por la mañana a las cuatro personas con discapacidad detenidas el viernes durante las protestas del sector en La Paz que son parte de una vigilia de 69 días con la que demandan un bono de Bs 500. Los dirigentes beneficiados con libertad pura y simple son Fanny Mendoza, Juana Ulo, Filiberto López y Rubén Mamani.



En esta misma jornada, activistas de Mujeres Creando llegaron hasta la Residencia presidencial en el barrio paceño de San Jorge y entregaron una carta en la que exigen que el presidente, Evo Morales, explique personalmente por qué no se puede fijar ese bono.



Otro grupo de personas con discapacidad estaba en vigilia anoche, cerca a la Fiscalía de La Paz para exigir la libertyad de los dirigentes. Reclamaban que no había evidencia que justifique las detenciones. Los cuatro eran acusados de provocar lesiones graves y leves a policías durante su movilización.



La liberación fue dispuesta por el juzgado de turno, porque el Ministerio Público manifestó que no había indicios suficientes. Más tarde, cuando los liberados llegaron a la concentración fueron recibidos como héroes.



En San Jorge, las activistas de Mujeres Creando burlaron la vigilancia y llegaron hasta la puerta de la residencia presidencial. Con arengas como “Maricas y discas, unidas”, buscaron interceder a favor del sector que protesta en La Paz hace casi 70 días.



“La carta tiene dos puntos claves. Pedimos que el presidente los y las reciba para tratar el bono. Si ese bono no puede ser, que les explique como a gente y que lleguen a un acuerdo”, manifestó la activista María Galindo y aseveró que “un presidente debe tener tiempo y sensibilidad para hablar con todos los bolivianos y las bolivianas”.