El 50% de las ganancias de la banca será para el Estado

El Gobierno aseguró que no va a negociar que el 50% de las ganancias líquidas de las entidades financieras en cada gestión, sean absorbidas por el Estado a favor de proyectos de nivel social en el país.

“Antes, los bancos pagaban al Estado cerca del 13%. Si ganaban $us 100, solo 13 pasaban al Estado y ellos se quedaban con 87%. Llegamos al Gobierno y definimos un Goverment Take del 50% como mínimo (al Estado). De ese 50%, una parte corresponde a obras de carácter social. Esa posición del Gobierno es innegociable”, explicó ayer el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.

Proyecto de ley

El Viceministerio de Política Tributaria presentó un proyecto de ley para modificar la Alícuota Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA-IUE) para el sector financiero del 22 al 25%. Este incremento fue rechazado por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), porque según su secretario ejecutivo, Nelson Villalobos, implicaría negativamente a la capacidad de capitalización y de expansión de crédito financiero.



Ayer, antes de que el proyecto siga su curso en la Asamblea Legislativa, representantes de entidades financieras se reunieron con el presidente de la comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, de la Cámara de Diputados, Javier Zavaleta, donde expusieron que el sector sobrepasaba el 50% de su aporte al Estado y que el aumento proyectado ya no era necesario.

“Nosotros estamos seguros de que pagamos más del 50% en impuestos. Por el IUE pagamos un 47%. Por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) no Compensado sobre las adquisiciones que hacen los bancos, resulta un promedio del 9%. El Fondo de Garantías nos quita el 6% de las utilidades, que no es contribución tributaria pero es dinero que va al Estado”, explicó el presidente del directorio de la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin), Fernando Mompó, al salir de la reunión.



Señaló sin embargo que lo que seguirá será otra reunión, esta vez junto con autoridades del Ministerio de Economía, para comparar los cálculos que hacen en torno a los tributos financieros.



García Linera expresó que en una primera instancia, se demostró que con el aumento de la alícuota recién se llegará al 50% de las ganancias, “por lo tanto, ya no habría nada más que discutir y la ley tiene que aprobarse”.



Javier Zavaleta señaló que la comisión tiene previsto aprobar hasta este jueves el proyecto de ley para que pase al plenario de la Cámara Baja, aunque luego de la reunión con las entidades podría retrasarse el debate.



Mompó recordó que de aprobarse la ley la carga impositiva excederá al compromiso que hizo García Linera, de que los tributos al sector financiero solo debieran alcanzar al 50% de las utilidades de las entidades que operan en el país