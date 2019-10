Chile dice que nuevos planes de Evo muestran desprecio por La Haya

La afirmación del presidente Evo Morales, de que tiene "planes mucho más interesantes" para que su país acceda al mar muestran un desprecio por la Corte de La Haya, ante la que demandó a Chile en busca de esa salida, afirmó este domingo un diputado chileno.



"El presidente Morales dijo en el pasado que respetaría el fallo de La Haya, pero sus declaraciones muestran fehacientemente su desprecio por esta", afirmó el diputado Jorge Tarud, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de esa rama legislativa.



El diputado Tarud dijo a los periodistas que con las declaraciones de este sábado, el presidente Morales "reconoce la debilidad de los argumentos de Bolivia", que a su juicio, "ha planteado una demanda netamente política y contraria al derecho internacional".



"Morales nos comunica que después de La Haya proseguirá con su

política de intentar desconocer el tratado de 1904 y por lo tanto,

proseguirá con su campaña contra Chile", sostuvo Tarud, que lamentó

que el mandatario boliviano "haga perder el tiempo y recursos".



En tanto, el senador Jorge Pizarro, integrante de la comisión de

Relaciones Exteriores del Senado chileno, comentó que con sus

palabras, Morales "lo que hace es reconocer que toda su estrategia

ha sido más bien política y comunicacional que jurídica",



Sus palabras "reflejan que van a continuar en una actitud de

agresividad respecto de la relación con Chile y no de búsqueda de

acuerdos", añadió Pizarro, refiriéndose a Morales, en declaraciones

a radio Cooperativa.



Morales confirma que hay estrategia alternativa



El presidente Evo Morales ratificó el domingo que "está preparada" en caso de no proceder la demanda marítima boliviana planteada contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, por una salida soberana al Océano Pacífico.



"Otras (estrategias) son nuestra reserva, estamos preparados y sabe el equipo con el que debatimos oportunamente para esta demanda", señaló en una entrevista con la radio estatal.



Durante la semana que termina, Chile y Bolivia presentaron sus alegatos ante la CIJ sobre la objeción de incompetencia que presentó el Gobierno chileno, para que esa Corte conozca y resuelva la demanda marítima boliviana.



Presentación de alegatos



Respecto a la comparecencia de motivos del equipo jurídico boliviano en La Haya, el presidente destacó la "excelente exposición que ha hecho llorar al pueblo".



Consideró que con esa defensa jurídica e histórica al país le fue "bien" en La Haya y anunció una evaluación con el equipo jurídico sobre los alegatos presentados por Bolivia y Chile.



Según Morales las argumentaciones de Chile fueron amenazas referidas a la modificación de límites en la región en caso de que la CIJ se declare competente para la demanda marítima.



"Es un amedrentamiento, esa es la política de algunos grupos de políticos en Chile, asustar, meter miedo a la Corte y a América Latina, se equivocan y sabemos también como son los conflictos internos en Chile no por esta demanda sino desde antes", dijo.