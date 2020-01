El juicio contra Rousseff llega a su momento clave

El proceso de destitución de Rousseff será retomado esta semana y, según prevén el Senado y la Corte Suprema, responsables del trámite, deberá concluir a fines de este mismo mes o inicios del próximo.



El juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, entra desde mañana en su fase final, con la retomada de las audiencias en la comisión del Senado a cargo del proceso.



El primer paso del reinicio del trámite, que le puede costar el cargo a Rousseff, será dado este martes, cuando el instructor del proceso, el senador Antonio Anastasia, presentará a la comisión un informe el recomendará que la causa se archive o se avance hacia la destitución.



El informe que Anastasia entregará a esa comisión de 21 senadores será debatido el próximo miércoles y votado al día siguiente, según el cronograma de trabajo ya acordado con la Corte Suprema, que es corresponsable del juicio contra Rousseff.



El informe deberá ser leído en el pleno del Senado, que luego será convocado para una primera votación el próximo día 9. Si ese día el informe es aprobado por una mayoría simple de 41 votos entre los 81 senadores, la Corte Suprema convocará para una última sesión, en la que el pleno del Senado decidirá si Rousseff será destituida o recobrará el poder, que desde el 12 de mayo pasado ejerce interinamente su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer.



Esa última sesión, que pudiera durar hasta cinco días, comenzaría el 29 de agosto y para que Rousseff sea despojada de su mandato sería necesario el respaldo de una mayoría calificada de 54 votos.



Rousseff ha sido acusada de irregularidades con los presupuestos, de contratar créditos para el Gobierno con la banca publica y emitir una serie de decretos que alteraban los gastos sin la debida venia del Congreso, todo lo cual está vetado por las leyes brasileñas.



La Fiscalía ha dicho que los cargos formulados contra Rousseff no configuran delitos penales, pero que sí hay indicios de conductas como "falta de probidad" en el manejo del dinero público, lo cual la Constitución contempla como una posible causa de destitución.



La defensa de Rousseff, a cargo del exministro de Justicia José Eduardo Cardozo, alega su plena inocencia y sostiene que los hechos que justifican la acusación son sólo meras "faltas administrativas" en las que, además, han incurrido otros gobernantes.



También afirma que no hay fraude ni corrupción, y que el proceso es en realidad "un golpe de Estado parlamentario" mediante el cual los sectores más conservadores del país, encabezados por el presidente interino Michel Temer, quieren desalojar del poder a un Gobierno comprometido con los más pobres.



Michel Temer niega haber conspirado contra Rousseff, pero desde que está en el Gobierno lo ejerce como si fuera "para quedarse" y completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019, según dijo la semana pasada en un encuentro con corresponsales extranjeros.



"Pienso que el Senado evaluará las condiciones políticas de quien está en el Gobierno y de quien estuvo antes", indicó Temer, quien se jacta de que, desde que asumió el poder, el país se ha "calmado" y la crisis política que condujo al proceso contra Rousseff empezó a ser "superada"



Publicista en libertad





Por su parte, la justicia brasileña informó de que concedió el beneficio de la libertad provisional al publicista Joao Santana, acusado de participar en la red de corrupción que operó en Petrobras y quien trabajó para la mandataria suspendida, Dilma Rousseff, y su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva.



La libertad provisional ha sido extendida también a la esposa de Santana, Mónica Moura, quien se encuentra detenida desde marzo pasado y, al igual que el publicista, ha acordado cooperar con la justicia a cambio de una futura reducción de pena.



El tribunal a cargo del caso informó de que ambos quedarán en libertad este mismo lunes, pero no podrán abandonar el país ni mantener contacto con ninguna de las personas involucradas en el asunto, que salpica a medio centenar de políticos y decenas de empresarios.



Santana dirigió las campañas electorales de Lula en 2006 y las dos realizadas por Rousseff, en 2010 y 2014, y está acusado de haber recibido parte del dinero correspondiente a su trabajo en cuentas ocultas de bancos extranjeros. También realizó la tarea para los presidentes Hugo Chávez y Nicólas Maduro



En el marco de su acuerdo de cooperación judicial, Santana ha confesado que mintió a los tribunales respecto al dinero "negro" recibido de la campaña de Rousseff en 2014, a fin de "protegerla" frente al proceso de destitución que la mandataria enfrenta desde mayo pasado.



En su testimonio, confesó que los responsables financieros de la campaña de Rousseff depositaron al menos 4,5 millones de dólares en cuentas que mantenía ocultas en un banco suizo, lo que puede suponer desde delitos fiscales hasta lavado de dinero.



La confesión de Santana no influirá en el proceso parlamentario que enfrenta Rousseff, suspendida de sus funciones desde el pasado mayo para responder a un juicio político por supuestos delitos administrativos en la gestión de los presupuestos.