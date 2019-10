Tres bolivianos participan en el BAFICI de Buenos Aires

Los cortometrajes "Despedida" de Pablo Paniagua, "Nueva Vida" de Kiro Russo y "Primavera" de Joaquín Tapia estarán presentes en la 17ª edición del "Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente" (BAFICI) que se inaugura el 15 de abril. Estos jóvenes realizadores representan al nuevo cine nacional que, poco a poco, va cobrando fuerza a nivel internacional.



"Primavera" que también estuvo en la selección de cortos en el Festival de Cine de Berlín (Berlinale) se presentará en el sector llamado "Panorama", "Nueva Vida" se verá en la selección de cortos argentinos y "Despedida" está en la competencia oficial de cortos.



En "Nueva Vida" se ve como la cámara retrata la historia de una pareja de inmigrantes bolivianos en Buenos Aires desde la ventana del frente del cuarto donde vive Teo, que también es rapero. Es un acto de vouyerismo. "Despedida" es el resultado de la relación de amistad entre el realizador, Paniagua, y Viktor, el personaje del corto, a quien se le hace un homenaje. El rodaje de los dos cortos parte de una experiencia personal cercana a los protagonistas de las historias y para ambos realizadores esta vivencia es elemental para el tema que tratan en sus trabajos.



Ambos cortos se realizaron de forma independiente y fueron co-producidos por la Universidad del Cine de Buenos Aires, Argentina.



Paniagua y Russo son parte del colectivo "Socavón Cine", que en los últimos años ha producido los cortometrajes más premiados del país entre ellos "Enterprise", "Juku", "Martes de Ch’alla", "Plato Paceño" y "Max Jutam", estos últimos tres del realizador Carlos Piñeiro. Miguel Hilari ("El Corral y el Viento") y Gilmar Gonzales también son parte de este grupo que comparten una mirada similar sobre cómo hacer cine en Bolivia. “Es una forma de unir fuerzas para poder producir, lograr hacer más trabajos y poder vivir de esto”, indicó Russo sobre el nacimiento del colectivo.



El BAFICI es el evento más grande y prestigioso del cine independiente en América Latina y una excelente palestra tanto para directores consagrados como para nuevos talentos.



“Estar en este festival con el corto es una alegría, porque es la ciudad donde se ha filmado y donde he estudiado, además en la competencia van a estar compañeros que conozco”, dijo Paniagua.



Con Francia como país invitado e Isabelle Huppert como gran figura, el 17º BAFICI ofrecerá una amplia programación con énfasis en lo nuevo del cine argentino. En este sentido, se presentarán filmes de directores como Daniel Rosenfeld, Luis Ortega, José Celestino Campusano, Matías Piñeiro, Rosendo Ruiz, Juan Villegas, Carmen Guarini, Alejandro Agresti, Raúl Perrone, Santiago Giralt y hasta la esperada "La Patota" de Santiago Mitre, en el marco del Work In Progress del Buenos Aires Lab (BAL).



No faltarán directores consagrados en grandes festivales como Roy Andersson, Pedro Costa, Laura Poitras, Fatih Akin, Peter Greenaway, Shinya Tsukamoto, Hong Sang-soo, Ulrich Seidl, Asia Argento, Walter Salles, Sergei Loznitsa, Frederick Wiseman, Lars von Trier, Bruno Dumont, Andrei Konchalovski, John Boorman, Im Kwon-taek, Eugène Green, Harun Farocki, Jafar Panahi, Aleksei German Jr. y Manoel de Oliveira, ni tampoco los talentos jóvenes a descubrir.