Chapetón dobla el brazo a dirigencia y Fejuve cede

Soledad Chapetón no se dejó vencer y dobló el brazo a la cúpula dirigencial de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto. La alcaldesa alteña no cedió ante la demanda de instalar un cogobierno con la dirigencia y logró el fracaso del paro convocado por este sector.



Personalidades y políticos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) apoyan a Chapetón y piden a los dirigentes hacer a un lado la presión. La dirigencia vecinal cedió y ahora propone que la burgomaestre elija de ternas a los 12 subalcaldes de la ciudad.



Solo un distrito (8) acató el paro que convocó la Fejuve. En ese sector se instalaron tres puntos de bloqueo. Mientras que en los 11 restantes distritos se pidió la convocatoria a un ampliado para renovar la cúpula dirigencial. También hubo marchas, pero en respaldo a la decisión de Chapetón.



“Si queremos resultados para El Alto tenemos que mantener a los subalcaldes. Simplemente pido que me dejen gobernar, quiero resultados positivos para la ciudad y pido a la población que no se deje engañar por dirigentes que solo buscan beneficios políticos”, declaró Chapetón a EL?DEBER.



Propuesta de la dirigencia



Ante la férrea posición que asumió la alcaldesa, la Fejuve alteña cedió y propuso a la burgomaestre que elija de ternas que le enviarían a los 12 subalcaldes. Cercanos a Chapetón descartaron esta sugerencia y dijeron que no cederán ante presiones políticas.



“La Fejuve también ha cedido, no vamos a ratificar a ningún subalcalde, es más, queremos mandar tres nombres para que la alcaldesa elija entre ellos y la persona designada participe en un ampliado distrital”, sugirió el dirigente Renán Cabezas.



Esta sugerencia no llegó a la Alcaldía alteña. “No tenemos la propuesta escrita, pero será difícil ceder ante esa posición. No podemos elegir de tres nombres que nos enviaran a uno, sería lo mismo. La alcaldesa ya eligió su equipo”, afirmó el presidente del Concejo Municipal de El Alto, Óscar Huanca.



En siete distritos de El Alto pidieron la renovación de la dirigencia vecinal. Este medio conversó con cinco personas en el centro de la ciudad -donde el paro fue un fracaso- y los consultados pidieron a los dirigentes dejar gobernar a Chapetón y una renovación dirigencial.



Incluso, afines al MAS se volcaron a favor de la alcaldesa y pidieron a la dirigencia hacer a un lado sus demandas y colaborar en la gestión de la opositora. “El pueblo la eligió y debe gobernar en paz. La norma es clara, y ella (Chapetón) puede elegir a sus subalcaldes”, recriminó el presidente del Senado, José Alberto Gonzales.



Por su parte, el dirigente masista y asambleísta departamental paceño Gustavo Torrico culpó a los dirigentes alteños de la derrota del MAS en esa región. “La gente ha votado por una opción que es Soledad (...) Respetemos pues el voto del pueblo”, dijo Torrico.



El expresidente Carlos Mesa reveló su apoyo a Chapetón y pidió respeto a la ley