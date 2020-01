Bajan las reservas con respecto al primer trimestre de 2016

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) hasta los primeros tres meses de 2017 sumaban $us 10.260 millones, $us 2.222 millones menos en comparación con el mismo periodo de 2016 cuando las RIN llegaron a $us 12.482 millones.

Según los analistas consultados, esta merma se debe a la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos y de los minerales. Otra causa son los distintos créditos que otorga el Banco Central de Bolivia a los proyectos productivos e industriales que impulsa el Gobierno.

Para el economista Jorge Ramos, durante esta gestión el comportamiento de las RIN tendrá una tendencia a la baja.

“Las RIN seguirán a la baja en la medida en que el país tenga que pagar intereses, honrar deudas, gastar en importaciones y mientras siga la inestabilidad en el precio internacional del petróleo”, señaló Ramos.

Víctor Hugo Figueroa, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, indicó que a los aspectos antes nombrados se debe agregar que hasta 2016 el BCB prestó más de Bs 50.000 millones a las empresas estatales, de los cuales Bs 23.036 millones fueron transferidos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)./JCS