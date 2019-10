Ejército le compuso un himno a Evo Morales

Empezó a circular en las redes sociales un supuesto radiograma de la décima división del Ejército de Bolivia, en Tupiza, que ordena que a partir de la fecha, 30 de mayo de 2016, todas las unidades militares de esa jurisdicción militar deben entonar el himno a Evo Morales "en la desconcentración antes de rendir honores al estandarte y restitución a su situal de honor".



Sobre el tema el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, afirmó conocer la existencia de dicha composición, pero dijo que no se obliga a los militares a entonarla.



"No hay ninguna instrucción. Hay una marcha que el Ejército ha compuesto, la marcha Evo Morales, pero no es algo que se esté entonando obligatoriamente, es algo que no se ha aprobado todavía o discutido. Hemos visto una circular de una división, si no me equivoco, desconocemos si es real o no. No tenemos información, pero si fuera oficial el ministerio de defensa lo sabría”, señaló la autoridad de Estado.,

Sin embargo, una fuente de la institución castrense consultada por el diario EL DEBER, señaló que el instructivo de que el himno a Evo se cante en la desconcentración de cada acto militar en vez del tradicional tema de Juan Enrique Jurado, "La Patria", existe y ya se lo ha empezado a practicar en unidades del Ejército en Cochabamba.



Un suboficial, contactado por la Agencia de Noticias Fides (ANF), expresó su “malestar” por esta situación. “Ya les hicieron cantar en un acto en Santa Cruz”, dijo pidiendo mantener en reserva su nombre. Este militar considera que esta orden se trata de un “adoctrinamiento” en torno a una persona, cuando las Fuerzas Armadas solo se deben a la Constitución Política del Estado.



El Ministerio de Defensa confirmó a través de un comunicado la existencia de la marcha, aunque aclaró que su ejecución no es obligatoria: ,