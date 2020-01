Autor de libro sobre Bin Laden deberá pagar 6,6 millones a EEUU

Matt Bissonnette, miembro del grupo de fuerzas especiales de EE.UU. que mató a Osama Bin Laden en 2011, acordó entregar al Gobierno estadounidense 6,6 millones de dólares obtenidos por el libro "No Easy Day" (No era un día fácil) donde relata la operación por consultar previamente con el Pentágono.



Bissonnette, antiguo miembro de las fuerzas especiales Navy SEAL, reconoció haber "roto sus obligaciones" al no entregar el texto al Departamento de Defensa para que fuese revisado antes de su publicación y obtener el permiso correspondiente, indicaron los

medios estadounidenses que tuvieron acceso al acuerdo judicial.



Aunque en 2012, cuando fue publicado el libro bajo el pseudónimo de Mark Owen, varios altos cargos expresaron preocupación porque podía revelar información confidencial, finalmente el Pentágono no acusó a Bissonette de ello y se centró en que no siguió los canales exigidos.



En un comunicado, la portavoz del Departamento de Justicia Nicole Navas, subrayó que el objetivo de esta medida "no es desacreditar el servicio militar del señor Bissonette".



"Busca recalcar que es importante para nuestros miembros del servicio que han sido destinados a posiciones de confianza y dados acceso a información clasificada cumplir con las obligaciones marcadas en los acuerdos de confidencialidad y protección de información clasificada después de dejar las fuerzas armadas en un esfuerzo para proteger la seguridad nacional", señaló Navas.



En el asalto del 2 de mayo de 2011 que dio muerte a Bin Laden participaron en total 23 Navy Seal y un intérprete, que acabaron

también con la vida de dos guardaespaldas del terrorista, la mujer de uno de ellos y uno de los hijos del líder de Al Qaeda en su refugio en la localidad paquistaní de Abbottabad.



Bissonnette ha escrito un segundo libro sobre su periodo como integrante de los Navy Seal "No Hero: the Evolution of a Navy SEAL" (No soy un héroe: la evolución de los Navy SEAL") que sí fue

presentado previamente al Departamento de Defensa y con partes del

texto que fueron borradas.