Evo dice que EEUU envío 12 especialistas en Twitter para derrotar al 'Sí'

El presidente Evo Morales expresó que para la campaña del pasado referéndum, Estados Unidos mandó a 12 expertos en Twitter para derrotar al Sí.



"Por redes sociales nos derrotaron, siguen informándome, ayer o anteayer me informaron que los 12 expertos en Twitter mandó Estados Unidos para que nos derroten para las redes sociales", dijo Morales en la inauguración de un coliseo en Pailón, Santa Cruz.



El mandatario sostuvo que eran expertos colombianos y costarricenses que tienen nacionalidad norteamericana que entraron por tierra al país para no ser controlados por migración.



Agregó que no esperaban esa clase de ataques y afirmó que el proceso de cambio continuará.



"Hemos ganado el primer tiempo, el segundo tiempo serán las elecciones, este proceso va a continuar", dijo.



Morales expresó que tras la derrota del referéndum en el Gobierno se asustaron y se confiaron que iban a ganar.



"Desde 2005 nos hemos acostumbrado a ganar con más de 50%, perdemos el referéndum, nos hemos asustado y creo que nos hemos confiado a seguir ganando", señaló.



El 21 de febrero los bolivianos fueron a las urnas para aceptar o rechazar la modificación parcial del artículo 168 de la Constitución Política del Estado que habilitaría al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera repostularse en las elecciones de 2019. Los resultados muestran el rechazo de la población a esta modificación. El No ganó con 51,3% y el Sí obtuvo 48,7%.



Además, Morales atribuyó la derrota a las redes sociales y propuso que se las debe regular. Es así que la Federación de productores de coca del Trópico de Cochabamba presentarán un proyecto de ley para regular este tipo de plataformas en internet.