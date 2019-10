La marmota Phil predice pronta primavera en Estados Unidos y el norte

La marmota Phil, el animal meteorólogo más famoso del mundo, no vio ayer su sombra al salir de su guarida en Punxsutawney (Pensilvania) lo que pronostica, según la tradición popular, que la primavera ya está en camino en Estados Unidos.



Como cada 2 de febrero, miles de personas se reunieron a primera hora de la mañana en Gobbler"s Knob, una colina a las afueras de Punxsutawney, para ver en directo el pronóstico de la famosa marmota, una tradición que data de 1887.



Antes de empezar a recoger los abrigos hay que recordar que la última vez que la marmota auguró una primavera temprana fue en 2013, cuando el este de Estados Unidos vivió un duro y largo invierno de frío intenso y nieve hasta bien entrado marzo.



Ese año, un fiscal de Ohio pidió pena de muerte para la marmota por haber despertado falsas esperanzas pero, por suerte para el roedor, el fiscal no tenía jurisdicción en su estado natal, Pensilvania.



Desde 1887, Phil ha visto su sombra 102 veces y no la ha visto en 18 ocasiones, incluyendo la de este año.



A las 7:25 hora local, con temperaturas por debajo de los cero grados centígrados, los maestros de ceremonia, con sus tradicionales chisteras negras, sacaron a la mascota de su jaula de tronco de árbol mientras la multitud, entre ellos muchos niños a hombros de sus padres, gritaban "Phil", "Phil", entusiasmados.



"No ha visto la sombra, una primavera temprana es el pronóstico", anunció el maestro de ceremonias. "Quítense sus abrigos, no van a necesitarlos", añadió, entre aplausos.



La película "Groundhog Day" ("Día de la Marmota", 1993), protagonizada por Bill Murray, dio fama mundial a la fiesta de Punxsutawney y a la marmota Phil.