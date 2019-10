Gobernador es agredido en puertas de la Fiscalía

Un grupo de personas, acusadas de hacer una ocupación ilegal de terrenos en el Parque Industrial, agredió verbalmente al gobernador Rubén Costas e incluso golpeó el vehículo en el que se transportaba.

El incidente ocurrió ayer por la tarde en las puertas de la Fiscalía Anticorrupción, ubicadas en el tercer anillo, avenida Paraguá (calle Jochi), después de que el gobernador acudiera hasta dichas oficinas para prestar sus declaraciones por la demanda que presentaron personas afectadas por la desocupación de terrenos del Parque Industrial.



Costas hizo uso de su derecho constitucional y se acogió al silencio. Al abandonar la Fiscalía brindó una conferencia de prensa y luego, cuando se retiraba del lugar, un grupo de personas empezó a gritarle e incluso una de ellas golpeó el motorizado que lo transportaba.



Víctor Hugo Áñez, asesor de Gestión de la Gobernación, anunció que se sentará una denuncia contra los involucrados en este hecho y contra el abogado de los demandantes, Óscar Peña, por “instigar a que haya agresiones y se falte el respeto a una autoridad”.



“El gobernador solo hizo cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba el desalojo de las personas que habían ocupado ilegalmente los predios de Cadepia”, aclaró Áñez.



“Quieren arraigarme”

Por otro lado, el gobernador dijo que con esta y otras denuncias solo buscan desgastarlo y arraigarlo para evitar que pueda viajar al exterior para firmar convenios internacionales en beneficio de la región.

“Lo que buscan es desgastarme con el magro presupuesto otorgado a la región; sin embargo, nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados, hemos logrado apoyo de organismos internacionales para hacer obras. Eso es lo que quiere la gente, verme trabajar”, expresó.



Costas dijo que tiene invitaciones para viajar a San Petersburgo, Okinawa y otros lugares para firmar convenios de hermanamiento y conseguir créditos para realizar obras. “Con procesos no me van a amedrentar, me voy a presentar a la justicia cuando sea necesario. Voy a hacer uso de mi derecho constitucional de guardar silencio y voy a seguir trabajando porque soy el primer servidor público de este departamento”, acotó