¿Por qué no llevar el celular en el bolsillo?

El incremento del uso del celular debido a su conexión a internet y redes sociales preocupa a la comunidad científica debido a que ahora es mucho más el tiempo de exposición a las ondas electromagnéticas que emiten los teléfonos móviles.



Los especialistas no se ponen de acuerdo sobre cuáles son los verdaderos riesgos a los que está expuesto el usuario del celular, pero cada vez más estudios vinculan la utilización del móvil con el dolor de cabeza, la fatiga o el insomnio.



Según señala el geobiólogo Pedro León, consultado por la radio Cadena Ser de España, activar el modo avión por las noches, no llevarlo en el bolsillo o utilizar de vez en cuando el altavoz reducen los riesgos que podrían provocar las radiaciones.



León, experto en radiaciones electromagnéticas ,recomienda además desactivar la sincronización permanente de datos. Es decir, que cuando queramos recibir correos electrónicos o Whatsapp , actualizamos nosotros la bandeja de entrada manualmente.



Mientras el celular se encuentra encendido, emite radiación de manera intermitente, incluso aunque no se esté utilizándo. Así que ponerse el celular en la cintura durante 15 horas al día le dará a esa área de su cuerpo una continua exposición a la radiación.



Estudios anteriores han encontrado que la radiación emitida por los teléfonos celulares puede afectar el conteo de esperma de los hombres, así como la calidad y motilidad de su esperma y esto podría convertirse en un problema mucho mayor que afecta su densidad ósea, según un estudio publicado en la revista médica Plos One



Los hombres en particular podrían querer reconsiderar donde ponerse el celular, ya sea en el cinturón o en el bolsillo, lugares cercanos a los órganos reproductivos. Además, existen otros órganos sensibles en esa área, incluyendo el hígado, riñones, colon y la vejiga, los cuales también son susceptibles a la radiación.