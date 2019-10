Lagos insiste en que Perú tiene la llave de soberanía

El expresidente de Chile, Ricardo Lagos, insistió hoy que un acuerdo con Bolivia para una salida soberana al océano Pacífico, está condicionada a que Perú de su visto bueno, tal como lo manifestó a mediados de esta gestión y volvió a admitir las conversaciones durante su Gobierno.



"Y cada vez que alguno de ellos me planteó el tema de la soberanía yo fui muy directo al decirles: "Presidente, por qué no habla primero con el presidente de Perú, ellos tienen la llave del candado", aseguró hoy al salir del palacio de "La Moneda".



El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, admitió eso, al afirmar el pasado nueve de junio que "que tiene que involucrarse Perú lo sabemos, por el Tratado de 1929 sabemos que cualquier decisión que se tome en el territorio que antes le pertenecía al Perú, tiene que tener la aquiescencia del Perú, lo sabemos".



Lagos, según cita "Emol", agregó que "en lo que a mí respecta, conversé muchas veces con los seis mandatarios bolivianos, siempre hablamos sobre el tema de una salida al mar sin soberanía", revelación que confirma lo dicho por Carlos Mesa en su momento.



El portavoz y expresidente de Bolivia, afirmó hace cuatro meses que "Él (Lagos) me dijo textualmente: yo estoy dispuesto a hablar de soberanía inmediatamente, de soberanía si usted consigue de Perú la aceptación de un corredor soberano para Bolivia que pase por lo que fue territorio peruano".



Desde el Gobierno boliviano se consideraron los dichos del expresidente chileno, en ese entonces, como el "desmentido más honesto", debido a que se admitió la conversación como una posibilidad de lograr una salida soberana a las costas del mar.